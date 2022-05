A muso duro, Flavio Insinna non se l’aspettava: “Mai avrei immaginato…”

Flavio Insinna emozionato per il ruolo da protagonista

Continua il ciclo di film realizzati dalla Rai di cui il mese di maggio sarà pieno. Dopo “Rinascere”, la storia di Manuel Bortuzzo, sarà la volta di A muso duro, la storia di Antonio Maglio. Il film andrà in onda lunedì 16 maggio, in prima serata su Rai 1, e vedrà Flavio Insinna nei panni del protagonista. Una storia toccante e di grande importanza storica per l’Italia nel ricordo di una figura che ha cambiato il concetto di disabilità. Prima del debutto Flavio Insinna si è raccontato sul settimanale Tele Sette in una lunga e intima intervista.

“Mai avrei immaginato che mi avrebbero fatto il regalo di interpretare Antonio Maglio, che è alla stregua di quello che fece mio padre facendomi entrare in questo mondo”.

ammette Flavio. Il papà di Insinna, Salvatore, era un medico della Fondazione Santa Lucia di Roma, centro di eccellenza nel campo della neuroriabilitazione.

L’attore del film tv A muso duro racconta come si è preparato per la parte

La storia del film, in prima tv assoluta, racconterà una data importantissima: il 18 settembre del 1960. E’ il giorno in cui ebbero inizio le prime Paralimpiadi. Ma se si è arrivati a ciò il merito è di Antonio Maglio, medico che ha dedicato la sua vita al miglioramento delle condizioni dei disabili tramite arte, sport e cultura. Maglio è stato il pioniere delle terapie di riabilitazione delle persone disabili e ha introdotto lo sport per le persone in carrozzina. Portò i suoi pazienti ai Giochi internazionali di Stoke a Mandeville e nel 1960 convinse a portare qui giochi anche a Roma. Nel corso dell’intervista Flavio Insinna spiega come si è preparato per interpretare una figura così importante:

“Sapendo che non sarei stato perfetto. Ho cercato di fare del mio meglio. Ho letto, raccolto testimonianze e incontrato la signora Stella, sua moglie”.

Incredibile: Flavio Insinna potrebbe aver conosciuto il vero dottore

Infine durante l’intervista su Tele Sette Flavio Insinna fa un racconto incredibile. L’attore non ne è sicuro ma quando era piccolo potrebbe aver incontrato il vero Antonio Maglio! Il merito sarebbe del padre di Insinna che fin da piccolo l’ha avvicinato al mondo della disabilità e addirittura lo portava a vedere il basket in carrozzina.

“Non posso dirlo con certezza ma ricostruendo con mia mamma penso di averlo incontrato”

spiega Insinna. Intanto il regista del film A muso duro ha spiegato perché la scelta sia ricaduta proprio su Insinna.