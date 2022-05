Al Bano, è tornato il sereno dopo il grido d’allarme: fissata la data per…

Ritorno sul palco per il cantante dopo l’allarme sulla mancanza di lavoratori

Nei giorni scorsi Al Bano è finito al centro dei riflettori dopo un grido di allarme sulla mancanza di lavoratori per la sua azienda. In queste ore però il cantante è tornato a riportare la musica come oggetto principale, visto che nei prossimi mesi il grande artista originario di Cellino San Marco è atteso da varie serate all’insegna dello spettacolo. Come annunciato su Instagram infatti l’ex marito di Romina Power sarà impegnato al Teatro Verdi di Montecatini, uno dei tempi italiani dove di recente abbiamo visto il programma di Carlo Conti The Band, trasmesso su Rai1. La data per ascoltare la grande musica di Al Bano è fissata al prossimo 16 settembre nel noto locale toscano. Da qui a settembre la recente polemica che ha investito l’artista pugliese sarà certamente un lontano ricordo, ma adesso è il momento di scontrarsi con i pensieri di tutti quelli che non hanno accolto la proposta lavorativa del cantante.

Al Bano, periodo difficile: troverà gli operai per la sua azienda?

Le parole cariche di rabbia e delusione di Al Bano dei giorni scorsi hanno fatto storcere il naso a una buona fetta di italiani. Il cantante di Cellino San Marco, che si è apertamente lamentato della mancanza di manodopera in Italia, ha diviso l’opinione pubblica, ma la maggior parte non sembra aver digerito l’uscita dell’artista: “La mancanza di manodopera è una realtà drammatica con cui mi scontro ogni giorno con la mia azienda agricola, è colpa del reddito di cittadinanza” – ha affermato invitando poi il Bel Paese a una nuova organizzazione lavorativa inserendo l’apprendistato a partire dai 12 anni – .

Compleanno con gag per il cantante: “Faccio l’amore con…”

Non solo tensioni, nei giorni scorsi l’artista e interprete di brani di gran successo come Felicità è stato ospite a La vita in diretta, dove non sono mancati i toni scherzosi e spunti curiosi. Il padrone di casa Alberto Matano ha infatti voluto chiedere all’artista come stiano andando le cose sentimentalmente parlando, che ha risposto spiazzando l’intero studio: “Sono innamorato da quando sono nato. Amo una meravigliosa donna chiamata vita, facciamo l’amore da tutto questo tempo” – ha scherzato – .