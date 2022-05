Al Bano spiazza a La vita in diretta: “Amo una donna che si chiama…”

La vita in diretta, la rivelazione del cantante di Cellino San Marco: “Sono innamorato di…”

Ospite speciale nel talk che si è svolto nella seconda parte della puntata di oggi, venerdì 20 maggio 2022, nel programma condotto da Alberto Matano: trattasi di Al Bano, intervenuto nel giorno del suo 79esimo compleanno. Tra una chiacchiera e l’altra, il cantante è stato spiazzato da una domanda a bruciapelo che gli ha posto il padrone di casa che probabilmente non si aspettava: la domanda in questione, arrivata come un fulmine a ciel sereno, è stata “Come va l’amore?”. Rimasto di sasso, è stato muto per alcuni secondi, prima di rispondere:

Sono innamorato da quando sono nato. Amo una meravigliosa donna chiamata vita.

Non era forse la risposta che il conduttore e gli altri ospiti si aspettavano, ma si sono dovuti accontentare di questa!

“Faccio l’amore con la vita da 79 anni”, la battuta di Al Bano a La vita in diretta

“Sono 79 anni che faccio l’amore con la vita” ha poi aggiunto il cantante pugliese ai microfoni della trasmissione pomeridiana di Rai1, prima della quale ha ricevuto gli auguri di compleanno sui social da Romina Power e Loredana Lecciso. “Fare l’amore da 79 anni con la vita non è una cosa da poco” ha poi concluso, con Alberto Matano che gli ha rinnovato i suoi auguri sottolineando: “Quello che fai oggi è un compleanno tondo… meno uno” (appunto 80 anni meno 1). Alberto gli ha poi indicato alcune persone dietro le telecamere, dicendogli che erano tutti suoi conoscenti: “Ti vogliono bene, sono persone che tu conosci” ha asserito.

La vita in diretta, il conduttore felice per l’ospitata del cantante: “Grazie per essere venuto”

“Prima di salutarti vorrei ringraziarti per essere stato qui oggi. Abbiamo provato a festeggiarti” sono state le parole che Alberto Matano ha rivolto ad Al Bano negli ultimi secondi della diretta odierna, continuando: “Abbiamo cercato di festeggiarti come meglio abbiamo potuto e tu lo sai che ti vogliamo tutti molto bene”.

Anch’io vi voglio bene, si vede o no?

ha concluso sorridendo l’artista, al quale altre ospiti, come Anna Pettinelli e Stefania Orlando, hanno cantato ‘Happy Birthday’.