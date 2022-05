Alba Parietti dura a La vita in diretta: “All’ESC una montagna da scalare…”

“Per Mahmood e Blanco una montangna da scalare all’Eurovision”, parla Alba Parietti

Anche nella puntata de La vita in diretta di oggi, mercoledì 18 maggio 2022, il padrone di casa Alberto Matano e i suoi opiti hanno parlato del grande successo dell’Eurovision Song Contest, ponendo l’attenzione soprattutto su alcune polemiche nate per via della vittoria del gruppo dell’Ucraina, evidentemente non da tutti gradita. Tanti italiani e non solo, tifavano infatti per altri artisti, come i nostri Mahmood e Blanco, ma per loro si sapeva che la vittoria non sarebbe stata certo a portata di mano. A tal proposito la Parietti nel talk che si è svolto nella seconda parte del programma pomeridiano di Rai1 ha ammesso:

Dopo il trionfo dei Maneskin dell’anno scorso, per Mahmood e Blanco sarebbe stato come scalare una montagna vincere l’ESC quest’anno.

Ha poi fatto una critica un po’ dura affermando: “La loro performance di sabato sera, comunque, non è stata delle migliori”.

Alba Parietti sull’Eurovision: “Giusta la vittoria dell’Ucraina, contenta anche l’Inghilterra”

“E’ stata una vittoria giusta sul piano emotivo quella dell’Ucraina […] L’artista inglese, che era il favorito, è stato contento di cedere il passo” ha dichiarato inoltre Alba ai microfoni de La vita in diretta, dove Nunzia De Girolamo le ha dato pienamente ragione sostenendo anche lei che la vittoria del gruppo ucraino sia stata più che meritata.

Una vittoria che non fosse stata dell’Ucraina secondo me avrebbe stonato

ha poi aggiunto Alba Parietti.

La vita in diretta, la battuta di Alberto Matano alla sua ospite: “Sei un po’ di parte”

Alba ha quindi concluso, come già accennato, asserendo che vincere l’ESC dopo i Maneskin sarebbe stato complicatissimo per Mahmood e Blanco, dunque Alberto Matano le ha detto scherzosamente: “Tu hai una grande passione per Damiano, sei un po’ di parte”. Alba ha accennato un sorriso ma ha risposto con tono serio ribadendo: “No, ho detto la verità”. La Parietti ha infine precisato di aver visto molto emozionati i due cantanti italiani, non nascondendo di aver sentito qualche qualche stonatura durante la loro esibizione. Nei giorni scorsi Alba, sempre parlando dell’Eurovision Song Contest nella trasmissione pomeridiana di Rai1, ha dichiarato che l’eventuale partecipazione della Russia sarebbe stata imbarazzante.