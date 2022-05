Alba Parietti a La vita in diretta: “Enorme imbarazzo all’Eurovision se…”

Alba Parietti: “Se la Russia avesse partecipato all’ESC sarebbe stato imbarazzante”

Lungo spazio dedicato all’evento musicale d’Europa, del quale stasera vedremo la seconda semifinale, nel talk che si è svolto nella puntata de La vita in diretta di oggi, con il padrone di casa Alberto Matano che ha ospitato, tra gli altri, Alba Parietti. Parlando proprio della gara canora, per la quale tra i favoriti alla vittoria c’è il gruppo ucraino, Barbara Alberti ha affermato che sarebbe stato forse giusto ammettere anche la Russia, in quanto gli artisti non hanno colpe per ciò che sta accadendo. “Sarebbe stato un imbarazzo enorme anche per i russi stessi” ha commentato Alba. “Ma l’arte non deve essere discriminata” ha asserito la Alberti, lasciando un po’ perplessi sia il conduttore che gli altri ospiti.

“Russia all’ESC imbarazzante per come si stanno mettendo le cose”, le parole di Alba Parietti

“Per come si stanno mettendo le cose anche a livello mondiale, temo sarebbe stato davvero imbarazzante la presenza dei russi all’Eurovision Song Contest“ ha dunque dichiarato Alba ai microfoni de La vita in diretta, con Barbara Alberti che ha continuato a sostenere la sua opinione, asserendo che a suo parere gli artisti, anche in situazioni del genere, possano trovare sempre il modo di comprendersi a vicenda.

Da Torino arrivano una grande energia e un bene comune, almeno dalle immagini che ci mandano i nostri inviati […] Stiamo lanciando un messaggio di unità politica e culturale

ha dichiarato invece Alberto Matano.

La vita in diretta e il talk sull’ESC: “Per la Russia sarebbe stato difficile esibirsi”

Alba Parietti ha dichiarato inoltre che sarebbe stato sicuramente difficile per i cantanti russi esibirsi in un contesto come quello attuale, a meno che il pubblico non fosse riuscito a valutarli come valuta gli artisti di tutte le altre nazioni in gara, cosa sicuramente molto complicata in questo periodo storico. “Non è giusto che per le responsabilità di un singolo paghino altri” ha asserito Salvo Sottile, con Alba (che nei giorni scorsi ha raccontato un terribile episodio del quale è rimasta vittima) che ha ribattuto: “I russi sono anche delle vittime in questo momento, su questo non c’è dubbio […] Gli artisti russi, comunque, sono straordinari”.

Per me l’esclusione della Russia non è stata giusta

ha concluso Salvo Sottile, mentre Matano ha chiuso lo spazio asserendo: “Non possiamo sapere, ormai, come sarebbero andate le cose se ci fossero stati anche i russi in gara”.