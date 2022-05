Storie Italiane, la denuncia di Alba Parietti: “Ripresa con una microtelecamera”

Alba Parietti racconta la sua disavventura: “Filmata da una finta infemiera. Ho denunciato”

Lungo spazio dedicato ai ritocchi estetici nella puntata di Storie Italiane di oggi, mercoledì 4 maggio 2022, con la padrona di casa Eleonora Daniele che ha commentato, assieme ai suoi ospiti, la vicenda della donna morta in seguito ad un’iniezione di silicone avvenuta peraltro in casa. Ad intervenire è stata, tra gli altri, Alba Parietti, che ha raccontato un episodio del quale è rimasta vittima in passato. “Ho fatto dei ritocchi […] in quello studio sono stata ripresa da una fotografa che si spacciava per infermiera, la quale ha utilizzato una finta telecamera” ha affermato.



Hanno registrato tutto ciò che mi è stato fatto, tentando di vendere le foto al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni

ha aggiunto subito dopo, continuando: “Il direttore del settimanale mi ha subito avvisata. C’è stata una denuncia e poi un processo”.

“Ho cercato di comprare quelle foto”, il racconto di Alba nel programma condotto da Eleonora Daniele

“Su consiglio del mio avvocato, inizialmente ho provato a comprare quelle foto perchè erano veramente lesive della mia immagine e volevo toglierle subito dal mercato” ha raccontato inoltre la Parietti a Storie Italiane, sottolineando di essersi poi resa conto di non essere stata lei a fare qualcosa di male.

E’ seguito un processo che è durato diversi anni. E’ successo nel 1992

ha precisato inoltre, non nascondendo di essersi fidata subito della persona che le ha presentato la dottoressa. “Ho le labbra così da trent’anni, fortunatamente la dottoressa era davvero una professionista ma tutto il resto era una cialtroneria bestiale” ha ammesso. Alba ha spiegato anche che il processo è stato lungo e complicato, poiché c’è stato un tentativo di ricatto nei suoi confronti, appunto con la vendita delle foto. “Lo studio estetico, alla fine, non è stato chiuso e quella donna è stata assolta” ha concluso.

“Mi piacciono le mie labbra e convivo con il loro difetto”, la dichiarazione della Parietti

Prima della fine del collegamento, Alba (recentemente finita al centro del gossip per un presunto fidanzato) ai microfoni di Storie Italiane ha chiarito che, nonostante il collagene sia stato sostituito con del silicone liquido, non ha mai avuto problemi ed è comunque orgogliosa delle sue labbra oggi, avendo trasformato in un emblema quello che poteva sembrare un difetto. “Nel 1992 eravamo al limite dell’uso del silicone liquido, poi è stato vietato” ha asserito. Ha quindi messo in guardia tutte le telespettatrici invitandole a fare la massima attenzione ai ritocchi e a non intervenire mai, sul viso, fatta eccezione per le labbra.