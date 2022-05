“Ingiusto!”, Alba Parietti si lascia andare: amaro sfogo a La vita in diretta

La vita in diretta, la rabbia degli ospiti di Alberto Matano: “Ingiusto quello che sta succedendo…”

Si torna a parlare, purtroppo, della tristissima storia di Tiziana Cantone, la ragazza di Napoli morta in circostanze mai del tutto chiarite diversi anni fa, in seguito alla diffusione in internet di alcuni video che la ritraevano in atteggiamenti molto intimi con un uomo. Quei video, purtroppo, hanno ripreso a circolare in rete, motivo per il quale la mamma ha lanciato un appello disperato chiedendo che venga ridata dignità alla figlia. Di ciò hanno parlato Alba Parietti e gli altri ospiti della puntata de La vita in diretta di oggi, giovedì 19 maggio 2022, nel talk che si è svolto, come da tradizione, nella seconda parte del programma.

Alba Parietti indignata: “E’ ingiusto quello che sta accadendo a Tiziana Cantone”

“E’ assolutamente ingiusto tutto questo. Peraltro il caso della morte di Tiziana è ancora aperto” ha dichiarato Alba ai microfoni del programma condotto da Alberto Matano, continuando:

Non si sa ancora se quello di Tiziana è stato omicidio, suicidio o induzione al suicidio…

“L’istigazione al suicidio non è meno grave dell’omocidio, perchè significa indurre una persona a togliersi la vita”. La Parietti ha poi provato ad immaginare il grande senso di imbarazzo e di vergogna che ha travolto Tiziana prima di morire, quando ha scoperto, appunto, che quei video erano finiti in rete. “La sua unica colpa era quella di aver amato troppo un uomo di cui si fidava” ha asserito inoltre Alba, mostrandosi parecchio amareggiata poiché, anzichè condannare un uomo che si è approfittato della fiducia e della fragilità di una donna, è accaduto l’esatto contrario.

Lo sfogo di Alba Parietti a La vita in diretta: “Dobbiamo interrogarci su quello che è successo”

“La donna, a quanto pare, è sempre colpevole. Dobbiamo veramente interrogarci su questo” ha dichiarato successivamente l’ospite di Alberto Matano. E proprio il conduttore del programma si è detto pienamente d’accordo con lei, approfittandone per mandare attraverso le telecamere della trasmissione un saluto e un abbraccio alla signora Teresa Giglio, mamma di Tiziana.

Anche ieri la Parietti è stata ospite in trasmissione, ma ha parlato di temi più leggeri, come l’Eurovision, rivelando un grande ostacolo incontrato da Mahmood e Blanco.