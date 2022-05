Alberto Matano, gioia incontenibile: il suo annuncio a La vita in diretta

La vita in diretta: il ringraziamento del conduttore per i grandi ascolti di ieri

Ha aperto la puntata di oggi, mercoledì 11 maggio 2022, ringraziando i telespettatori per gli eccellenti ascolti che la trasmissione ha ottenuto ieri Alberto Matano, arrivato al centro dello studio sorridendo. “Anche oggi comincio con un grazie” ha esordito, continuando:

Grazie alla squadra e grazie a tutti voi. Siamo sul finire di stagione ma ci continuate a regalare dei risultati davvero molto importanti per noi.

“Questi risultati ci spingono a fare sempre meglio” ha aggiunto subito dopo, facendo inquadrare dietro le telecamere per mostrare agli spettatori da casa parte della squadra che ogni giorno lavora per la realizzazione del programma.

“Questa ormai è una famiglia”, le parole di Alberto Matano all’inizio della diretta di oggi

Facendo, quindi, inquadrare alcune delle persone che lavorano con lui tutti i giorni a La vita in diretta, il giornalista ha asserito: “Questa è una famiglia per me”, aggiungendo inoltre di provare una grande emozione la mattina quando, arrivando negli studi Rai dai quali il programma va in onda, i suoi collaboratori lo informano dei grandi risultati ottenuti dalla trasmissione il giorno prima in termini di ascolti. “Quando veniamo a sapere che le cose sono andate molto bene, abbiamo tutti un’ulteriore spinta di energia” ha poi concluso, dando il via ufficiale alla puntata. A proposito di ascolti, ricordiamo che ieri, come abbiamo scritto stamani in un precedente articolo, il rotocalco ha raggiunto quasi il 20% di share, staccando di ben cinque punti circa il diretto competitor, ossia Pomeriggio Cinque condotto da Barbara d’Urso.

Spazio dedicato all’ESC oggi a La vita in diretta, Matano: “Ecco chi avremo qui lunedì”

Dopo tante pagine di cronaca, l’ultimo segmento della trasmissione è stato dedicato, com’era facile prevedere, all’Eurovision Song Contest, commentato dagli ospiti presenti in studio, ossia Fabio Canino, Anna Pettinelli, Marina La Rosa e Barbara Alberti. A proposito dell’ESC, Alberto Matano ha anticipato “Lunedì avremo qui in studio Cristiano Malgioglio”, precisando anche “La nostra Rosanna Cacio lo ha già intervistato e non sono mancati i suoi commenti al vetriolo”. Il conduttore ha subito dopo rivelato quanto Malgioglio ha dichiarato in un’altra intervista alcune ore fa, ossia che se dovessero vincere Mahmood e Blanco… sfilerà in reggiseno e perizoma!