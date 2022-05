Alberto Matano, che scontro in ascolti: d’Urso staccata di 5 punti di share

La vita in diretta, ascolti ieri: ancora una vittoria schiacciante su Pomeriggio Cinque

E’ aumentato per tutti lo share da quando sono state apportate alcune modifiche ai sistemi di rilevazione ma, con o senza cambiamenti, Alberto Matano continua a portare a casa risultati eccellenti, in queste che sono ormai le ultime settimane di una stagione tv che è stata a tutti gli effetti d’oro per lui. La vita in diretta ha infatti vinto praticamente sempre contro il competitor condotto da Barbara d’Urso e ieri, martedì 10 maggio, ha segnato uno dei risultati migliori di sempre in termini di share, sfiorando quota 20%. Nello specifico, a trascorrere il tardo pomeriggio con il rotocalco del primo canale della Rai sono stati esattamente, come leggiamo su Blogo, 1milione 758mila telespettatori con una media del 19.91%, quasi cinque punti in più rispetto alla trasmissione della concorrenza, i cui dati li riportiamo al dettaglio nel prossimo paragrafo.

Pomeriggio 5: gli ascolti che Barbara d’Urso ha ottenuto con la puntata di ieri e il confronto con Rai1

Come anticipato nel paragrafo precedente, per la trasmissione di Canale5 gli ascolti hanno visto uno share rimasto a circa cinque punti di distanza da quello di Rai1: a seguire Pomeriggio 5 sono stati infatti, come scopriamo sempre dal sito menzionato nel primo paragrafo, 1milione 320mila spettatori con il 15.12%. Vediamo anche dati d’ascolto delle anteprime dei due programmi: quello di Rai1 è stato visto, nella presentazione, da 1milione 345mila telespettatori con il 15.92% di share, mentre il programma della d’Urso nel segmento iniziale ha registrato una media di 1milione 199mila telespettatori con il 14.5% di share.

Ultime settimane di sfida in ascolti tra La vita in diretta e Pomeriggio 5: poi le cose cambieranno…

Quelle attuali sono le ultime settimane di programmazione per La vita in diretta: Alberto Matano (che ieri ha lanciato un allarme) tra un mese circa andrà infatti in ferie per godersi il meritato riposo estivo, lasciando il posto ai colleghi che anche lo scorso anno nella bella stagione lo hanno sostituito, ossia Gianluca Semprini e Roberta Capua, i quali con Estate in diretta faranno i conti con Barbara d’Urso solo a giugno, mentre a luglio e ad agosto, quando la trasmissione di Canale5 chiuderà i battenti, avranno praticamente campo libero.