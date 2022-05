“Grande allarme”, Alberto Matano non nasconde la preoccupazione di…

La vita in diretta, il conduttore ammette la preoccupazione: cosa è accaduto

Tra le notizie più importanti delle ultime ore troviamo una rumorosa assenza della regina Elisabetta. E’ stata infatti costretta a dare un nuovo forfait in un appuntamento istituzionale su raccomandazione strettissima dei medici. La sovrana inglese, 96 anni, martedì non sarà a Westminster per leggere il cosiddetto Queen’s Speech, il programma presentato solitamente dal governo britannico, in occasione della consueta inaugurazione a Camere riunite della nuova sessione del parlamento. Notizia che in poche ore ha fatto il giro del mondo, arrivando chiaramente anche alle orecchie italiane, con il nostro Paese che presta sempre moltissima attenzione a quanto accade nel Regno Unito. Alberto Matano ha commentato oggi a La vita in diretta l’evento storico che ha scosso il mondo:

Grande allarme, oggi è accaduto a qualcosa di epocale perchè la regina non ha partecipato alla cerimonia del giuramento del parlamento inglese. Era accaduto solo quando era incinta di due dei suoi figli

Alberto Matano e l’allarme: “La regina è pronta ad abdicare?

Anticipando un interessante servizio a La vita in diretta Alberto Matano ha poi espresso dei dubbi sulle condizioni di salute della regina Elisabetta, che a 96 anni suonati non può chiaramente essere nel pieno della forma. Secondo alcune indiscrezioni la regina potrebbe addirittura lasciare il posto sul trono e lo stesso conduttore ha rilanciato l’interrogativo nel programma di Rai1: “La regina può davvero abdicare a Carlo?”. L’assenza della sovrana inglese sarebbe stata dovuta a difficoltà di movimento legate appunto alla sua età. Stando alle anticipazioni riprese dalla Bbc il nuovo programma inglese comprende 38 progetti di legge che l’esecutivo intende sottoporre nel giro di un anno al Parlamento.

La vita in diretta, il conduttore presenta il noto evento: “E’ lei la più carica…”

Il noto conduttore di Rai1, che ieri ha lanciato in diretta un curioso episodio, non ha ovviamente snobbato l’argomento Eurovision Song Contest a La vita in diretta. Stasera infatti parte da Torino la famosa kermesse musicale, con la prima semifinale della manifestazione. Il padrone di casa ha già individuato Laura Pausini come la più fremente in vista del gran debutto: “E’ lei la più carica come abbiamo visto in queste ore”.