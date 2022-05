Lieto annuncio! Alberto Matano, scoppia l’applauso in diretta: “Auguri”

La vita in diretta, il conduttore chiude la puntata con un messaggio d’auguri: “La nostra Marina…”

Ha dedicato gli ultimi secondi della diretta di oggi ad una sua collaboratrice Alberto Matano che, prima di chiudere il programma e dare la linea al collega Flavio Insinna per un nuovo appuntamento de L’Eredità, ha asserito: “Facciamo gli auguri alla nostra Marina perchè oggi è un compleanno tondo per lei”, senza specificare gli anni. La regia ha quindi inquadrato la collaboratrice in questione (nella foto in alto), apparsa visibilmente emozionata, che il giornalista ha definito “un pezzo della nostra squadra”, e tutti i presenti in studio hanno fatto per lei un applauso. “Per il suo compleanno Marina ci ha portato in buonissimo dolce al cioccolato che ha preparato personalmente” ha poi rivelato Alberto.

“Mi fanno strani segni”, Alberto Matano e la gag negli ultimi minuti della diretta di oggi

“Mi stanno facendo dei segni” ha ammesso il conduttore de La vita in diretta pochi secondi prima di fare gli auguri alla sua collaboratrice, perchè qualcuno da dietro le telecamere probabilmente gli stava ricordando, appunto, del compleanno in questione, o semplicemente lo stava incalzando visto il ritardo, non a caso, prima che le telecamere si spegnessero e desse appuntamento ai telespettatori per domani, ha detto: “Sono in ritardissimo!”.

A prendere parte al talk, oggi dedicato alle truffe ai danni degli anziani, sono stati Gloria Guida, Simona Izzo, Chiara Giallonardo e Lino Banfi: quest’ultimo ha lanciato un vero e proprio allarme invitando i più giovani a tutelare le persone anziane proteggendole e mettendole in guardia dai ladri.

Alberto Matano emozionato per l’ospitata di Lino Banfi: “Bellissimo averti qui”

Banfi ha inoltre raccontato che il suo appello fatto recentemente a Chi l’ha visto, a proposito del furto avvenuto a Bari ai danni di San Nicola, ha avuto esito positivo: pare infatti che i ladri abbiano restituito la refurtiva! “Ce ne siamo occupati a lungo anche noi” ha ricordato il conduttore de La vita in diretta a tal proposito, dicendosi inoltre felice di avere in studio l’attore. “Staremmo qui ad ascoltarti per ore” ha asserito rivolgendosi a lui, il quale ha parlato, tra le altre cose, anche del suo emozionante incontro con Papa Francesco.