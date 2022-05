Alberto Matano: “Non so se ci rivedremo”, toccante saluto in diretta a…

La vita in diretta, il saluto del conduttore a Giovanna Botteri (che racconta l’assurdo fatto di Parigi)

E’ iniziata ufficialmente l’ultima settimana dell’edizione 2021/2022 del seguitissimo programma pomeridiano di Rai1 dove oggi, nello spazio del talk che ha visto come sempre tanti ospiti, Alberto Matano ha parlato, tra le altre cose, dell’assurdo episodio che si è verificato al Louvre di Parigi dove, come tutti hanno appreso dai telegiornali, un visitatore ha lanciato una torta contro la Gioconda. A commentare il fatto è stata anche Giovanna Botteri, intervenuta in collegamento proprio dalla capitale francese: “E se fosse stata una bomba anziché una torta?” ha asserito la giornalista, alla quale, sul finire della trasmissione, Alberto ha detto “Non so se ci rivedremo per questa edizione del programma, perciò voglio ringraziarti già da adesso. Ci sei stata vicina da lontano”.

“Grazie con tutto il cuore”, le bellissime parole di Alberto Matano alla collega

“Grazie davvero per il prezioso contributo che hai dato a La vita in diretta. Non so se ci rivedremo da qui a venerdì, magari si, magari no” sono state dunque le parole del giornalista di Rai1 alla collega intervenuta, come suddetto, dalla Francia, il quale ha poi continuato:

Grazie con tutto il cuore perchè sei stata vicino a noi anche in questa edizione: prima intervenendo da Pechino, poi venendo ospite qui in studio e ora in collegamento da Parigi. Grazie davvero.

“Chissà, magari prima di venerdì riusciremo a rivederci” ha concluso subito dopo Alberto (che al termine della puntata precedente ha rivolto una richiesta d’aiuto ai telespettatori facendo un appello accorato).

Giovanna Botteri e la torta lanciata contro la Gioconda: “Momento di grande panico”

Commentando, come anticipato prima, lo spiacevole episodio che si è verificato oggi al Museo del Louvre, dove un ragazzo che si è finto disabile, entrando al Louvre sulla sedia a rotelle, indossando peraltro una parrucca da donna, ha lanciato una torta contro la Gioconda al grido di “Devo salvare il pianeta!”, Giovanna Botteri a La vita in diretta ha raccontato che in quegli attimi nel museo c’è stato veramente un momento di panico poiché alcuni hanno giustamente fatto notare che le cose sarebbero potute finire molto male se la persona in questione, al posto di una torta, avesse avuto una bomba. “L’allarme è subito rientrato. Al Louvre c’erano talmente tanti visitatori, che hanno insistito affinché il quadro venisse ripulito al più presto dalla panna” ha terminato la giornalista.