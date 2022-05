Alberto Matano, richiesta d’aiuto a La vita in diretta: “Che brutta parola…”

“Pregiudizio è una brutta parola”, il conduttore de La vita in diretta chiede aiuto ai telespettatori

Come ogni venerdì anche oggi, 27 maggio, Alberto Matano ha fatto un appello alla fine della diretta, chiedendo l’attenzione e l’aiuto di tutti i telespettatori sintonizzati su Rai1. “Come tutti i venerdì faccio un appello, ci tengo moltissimo” ha premesso, continuando:

Fino al 29 maggio la Rai sostiene la campagna di sensibilizzazione Amref Health Africa, non serve un campione per battere gli stereotipi e i pregiudizi.

“Che brutta parola che è pregiudizio” ha commentato subito dopo.

“No a stereotipi e razzismo per chi viene dall’Africa”, l’appello del giornalista

“Sono tanti i personaggi del mondo dello sport che hanno aderito. Tutto questo si fa contro ogni forma di razzismo e contro gli stereotipi verso chi è originario dell’Africa” ha dichiarato subito dopo Alberto Matano che, incalzato visti i pochi secondi rimasti prima della fine della trasmissione, si è lasciato sfuggire un: “Siamo sempre di corsa…”.

Ci sono storie di personaggi famosi e altre di personaggi meno famosi

ha aggiunto successivamente, spiegando che dobbiamo fare tutti qualcosa per combattere il pregiudizio. Finito l’appello in questione (la campagna è abbinata all’hashtag #nonserveuncampione, perciò è facile trovare informazioni in rete per chi è interessato), il conduttore ha salutato e ringraziato tutti gli ospiti, oggi tanti, che hanno preso parte al talk, come Anna Pettinelli, Elisa Isoardi, Marina La Rosa, Rita Dalla Chiesa e altri ancora.

La vita in diretta finisce venerdì prossimo: “Ultima settimana insieme” ricorda il conduttore

Salutando, infine, anche i telespettatori, Alberto Matano (ieri tallonato negli ascolti da Barbara d’Urso) ha dato appuntamento per lunedì, come sempre alle 17.00 circa sul primo canale della Rai, ricordando che la prossima sarà l’ultima settimana di questa edizione invernale del programma, da lunedì 6 giugno sostituito dalla versione estiva condotta, come lo scorso anno, dalla coppia formata da Gianluca Semprini e Roberta Capua. A proposito dell’ultima settimana di programmazione, alla fine dell’appuntamento di ieri Alberto ha ironizzato sull’assenza di Alba Parietti asserendo che, senza di lei, le prossime puntate della trasmissione saranno difficilissime.