Alberto Matano irrompe durante la diretta de I Fatti Vostri: “Incredibile…”

La sorpresa del giornalista a Salvo Sottile: “Stagione incredibile per I Fatti Vostri”

Finalmente Alberto Matano è stato ospite a I Fatti Vostri. Sono mesi che promette al giornalista e conduttore siciliano, spesso ospite a La vita in diretta, che ricambierà il favore ed alla fine ha mantenuto la promessa. Il conduttore ha fatto irruzione nella puntata di oggi e innanzitutto si è voluto complimentare con i colleghi per il successo negli ascolti del programma e poi si è intrattenuto per il celebre ‘gioco dei porcellini’.

“Sono qui non in veste di conduttore, ma di portavoce del pubblico. È stata una stagione devo dire incredibile, quindi Comitato complimenti a lei e a Giovanna (Flora, ndr), complimenti a Salvo, a tutta la squadra. Da anni non c’era questo risultato e questo amore del pubblico ed è merito vostro”

ha dichiarato Matano.

Alberto Matano irrompe a I Fatti Vostri: “È il primo gioco della mia carriera”

L’incursione del giornalista e conduttore nel programma è stata accolta con entusiasmo da Salvo Sottile che lo ha presentato dicendo:

“Oggi c’è venuto a trovare un ospite importantissimo, un amichetto mio, un fratellino: Alberto Matano!”

Del resto i due oltre che colleghi sono anche molto amici nella vita privata. Il conduttore de La vita in diretta ha elogiato il programma di Michele Guardì per gli ottimi ascolti, mai così alti. Infatti nello specifico spesso supera il 10% di share nella prima parte ed il 14% nella seconda. E poi si è intrattenuto anche per il gioco telefonico prendendo il posto di Emanuela Aureli nel rompere i porcellini e scoprire l’eventuale premio al loro interno. Matano, inoltre, ha rivelato divertito:

“È la prima volta che faccio un gioco in diretta in tutta la mia carriera.”

Salvo Sottile sarà tra gli ospiti della puntata di oggi de La vita in diretta

Alberto Matano è rimasto ospite nel programma fino alla fine della trasmissione affiancando i due conduttori. Sottile, inoltre, nel salutare i telespettatori e dare l’appuntamento con I Fatti Vostri a domani, ha ricordato anche l’appuntamento con La vita in diretta, che presto verrà sostituito, facendo intendere che sarà tra gli ospiti di oggi nel consueto tavolo.