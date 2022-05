Alberto Matano verso la sostituzione: è vicino l’addio de La vita in diretta

La vita in diretta, manca poco alla fine dell’edizione 2021/2022: “Solo otto puntate”

Anche il rotocalco del pomeriggio di Rai1, come tutti gli altri programmi del daytime, chiuderà i battenti per la bella stagione tra meno di due settimane. E proprio in vista della fine di questa fortunatissima edizione Alberto Matano sta facendo da tempo una sorta di countdown, quasi tutti i giorni, informando in diretta i telespettatori sul numero di puntate che mancano all’appuntamento conclusivo, fissato per venerdì 3 giugno: ciò lo ha fatto anche al termine della puntata di oggi quando, salutando e ringraziando gli ospiti che hanno preso parte al talk che si è svolto, come da tradizione, nella seconda parte del programma, fissando la telecamera ha detto ai telespettatori sintonizzati su Rai1 “Rimangono otto puntate prima della fine di questa edizione”.

“Grazie sempre!”, Alberto Matano non nasconde la sua felicità per il successo in ascolti

Countdown ma anche ennesimo ringraziamento per gli eccellenti risultati che La vita in diretta sta ottenendo in quest’ultimo periodo: pochi istanti prima di cedere la linea a Flavio Insinna per L’Eredità, il giornalista ha detto infatti al suo pubblico “Grazie, come sempre”. Ricordiamo che la trasmissione ultimamente ha battuto ogni record di ascolti, con una media spesso sul 20% di share, con punte andate anche oltre il 21% la settimana scorsa, tanto da far preoccupare non poco la rivale Barbara d’Urso che lo sfida quotidianamente con il suo Pomeriggio 5.

La vita in diretta 2022/2023 in onda da lunedì 12 settembre: conduttore riconfermato

Finita questa stagione, ricordiamo che il programma diventerà, come lo scorso anno, ‘Estate in diretta’, e avrà come padroni di casa la riconfermata coppia formata da Gianluca Semprini e Roberta Capua, volti del pomeriggio di Rai1 per tutta la stagione calda. Alberto Matano tornerà con la nuova edizione del programma puntualissimo lunedì 12 settembre, giorno in cui ripartiranno tutte le trasmissioni del daytime di Rai1. Per lui, lo ricordiamo, la prossima sarà la quarta edizione alla conduzione del rotocalco, ma terza in solitaria poiché la prima l’ha condivisa con Lorella Cuccarini, poi migrata in quel di Mediaset, non senza qualche screzio tra loro. Proprio su Amici, peraltro, Alberto si è lasciato sfuggire una frase in diretta giorni fa…