Alessandra Celentano demolita dall’ex di Veronica Peparini: “Indietro anni luce”

L’ex marito di Veronica Peparini contro la maestra di danza classica: “Ha il paraocchi”

Quest’anno come mai Alessandra Celentano ha distrutto allievi e colleghi con commenti e discussioni taglienti. La maestra di danza classica di Amici è ormai ben nota a tutti per i suoi modi poco gentili e per le sue parole pesanti ma mai come quest’edizione le cose sono decisamente degenerate. Addirittura Alessandra è arrivata a dire a Veronica Peparini che di danza non ne capisce niente, quando Veronica tutti i giorni cura tantissimi progetti artistici in tutta Italia. A parlare adesso è Fabrizio Prolli, ex marito di Veronica Peparini che ha fatto parte del cast del programma per anni. Parlando della Celentano in un’intervista su Nuovo Tv il coreografo ha detto:

“Non condivido i modi della Celentano quando diventa assolutista. Non esiste solo la sua danza, per questo dovrebbe togliersi il paraocchi. Lei è rimasta indietro anni luce”.

Come sono i rapporti tra Veronica Peparini e l’ex marito? Parla lui

Quest’anno per Veronica Peparini non è stato facile ad Amici. La maestra di modern solitamente si è sempre tenuta lontana dalle discussioni e dalle polemiche ed ha fatto parlare il suo lavoro e la sua educazione. Ma in quest’edizione le cose hanno preso una piega diversa per gli insulti di Alessandra Celentano ai quali Veronica ha alternato momenti di sconforto con altri di dovuta dura replica. Il sostegno dell’ex marito Fabrizio Prolli non le è mai mancato, visto che il coreografo ha sempre preso posizione sulle critiche della Celentano. Del privato dell’ex coppia invece si sa pochissimo. A dire qualcosa in più ci pensa proprio Fabrizio raccontando:

“Siamo rimasti in rapporti ottimi. Siamo uniti nell’educazione dei nostri figli”.

Il coreografo rivela il suo allievo preferito del talent: “Uno dei ballerini più versatili”

Infine l’ex marito di Veronica Peparini ha svelato qual è l’allievo di Amici 21 che più gli piace. Si tratta proprio di Dario, ballerino di modern e allievo della Peparini, eliminato sabato scorso.

“Lo conosco da quando aveva undici anni e penso che sia uno dei ballerini più versatili di quest’edizione”

dice Fabrizio Prolli. A tal proposito proprio su Dario è nata la discussione più accesa tra Alessandra Celentano e la Peparini. Durante il pomeridiano Dario era dato per favorito, sempre primo in classifica e molto apprezzato. Al Serale invece le cose sono precipitate e la Celentano l’ha massacrato ad ogni puntata.