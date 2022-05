Alessandra Celentano affonda la Peparini: “Non sa cosa vuol dire ballare bene”

Veronica Peparini ancora bersaglio della collega: la nuova critica

Mancano solo tre giorni alla Semifinale di Amici e i professori del talent di Canale 5 continuano a mandare guanti agli allievi. Questa settimana sarà probabilmente l’ultima occasione per i docenti di inviare guanti di sfida e molti di loro ne stanno approfittando. In particolare oggi è stata Alessandra Celentano a mandarne uno contro Dario che dovrà vedersela con Michele. A colpire però nella lettera di motivazione mandata dalla Celentano non sono tanto le critiche verso Dario, ormai all’ordine del giorno, quanto quelle contro Veronica Peparini! La Celentano, dopo aver offeso la collega sabato sera dicendole che non capisce di danza, ha rincarato la dose nella lettera di oggi. In quest’ultima infatti, rivolgendosi a Dario, scrive:

“Sono sempre più convinta, visto che me lo avete dimostrato tante volte, che tu e Veronica non avete la consapevolezza di cosa voglia dire ballare davvero bene”.

Alessandra Celentano demolisce un’altra volta l’allievo: “La tua danza è mediocre”

Dopo aver provocato un pianto disperato in Dario Alessandra Celentano ha deciso di andarci nuovamente giù pesante. Riferendosi al ballerino di modern, infatti, non ha avuto esitazioni nel definirlo ampiamente “scarso”. A detta della Celentano il problema dell’allievo di Veronica Peparini è di fare un po’ di tutto ma fatto male. Per non parlare poi del lato caratteriale che la Celentano mal sopporta dell’allievo. Dal punto di vista invece professionale e artistico la maestra ha presentato il nuovo guanto di sfida. Poi ha detto all’allievo:

“Ci deve essere un bellissimo movimento consono e soprattutto non sempre uguale come il tuo. Una padronanza eccellente e non mediocre come è la tua danza”.

Dario replica alla maestra: “Sa che non sono molto scarso”

“E’ stata diciamo di una leggerezza…” ha subito commentato Maria De Filippi dopo la presentazione del nuovo guanto di sfida. Dario però non si è lasciato scoraggiare ed ha già detto che lo accetta. Questo perchè gli piace mettersi in sfida, studiare e migliorare. Tuttavia secondo Dario se Alessandra Celentano manda un guanto del genere, ovvero perlopiù di danza classica, è perché sa che può farlo altrimenti verrebbe giudicato non equo.

“Lei sa che io non sono molto scarso”

ha concluso l’allievo.