Alex Belli lancia una frecciata velenosa a Soleil Sorge: “Sei incoerente”

Soleil Sorge nel mirino dell’ex gieffino: “L’incoerenza ormai non ha confini”

Giorni fa la popolare influencer ha rilasciato una lunga intervista al magazine Chi. E in questa circostanza la ragazza, parlando di sua mamma Wendy, ha anche citato Alex Belli, asserendo che avrebbe detto delle falsità. Il blog di gossip GiuseppePorro.it ha ripreso l’intervista facendo un titolo che poco è piaciuto all’attore, il quale su twitter si è scagliato senza se e senza ma contro la ragazza, che al momento dovrebbe essere in Honduras pronta a fare il suo approdo a Cayo Cochinos:

“GIUSTO PER LA CRONACA…Poi sono io che parlo di lei!!! L’incoerenza ormai non ha confini…”

Alex Belli non ha pietà dell’influencer: “Dovresti avere il coraggio di non rinnegare sempre tutto”

Il popolare attore, sempre in questo suo sfogo su twitter, ha poi colto la palla al balzo per chiedere apertamente a Soleil Sorge di tirare fuori il coraggio una volta per tutte e non rinnegare il bello che c’è stato tra loro nella casa più spiata dagli italiani, come invece ha fatto appena è tornata alla vita di tutti i giorni:

“Almeno avere le ‘pa**e’ di non rinnegare sempre tutto, ma quando lo capirai sarà troppo tardi! Buona vita…”

E con tutta probabilità l’attore, il quale è sempre al centro delle polemiche, ha messo una volta per tutte una pietra sopra sul recupero di questo loro rapporto.

Soleil Sorge non ci sta e controbatte all’attore: “Prenditi questi click”

Il post di Alex Belli non è certo passato inosservato. Difatti la popolare influencer, dopo aver letto le parole dell’attore, ha subito voluto rispondergli per le rime rimettendolo al suo posto. Cosa ha detto? La ragazza dapprima l’ha provocato asserendo di credere sia solo alla ricerca di ‘nuovi click’ sui social, e successivamente gli ha consigliato di leggere bene l’intervista perchè non ha attaccato proprio nessuno, men che meno lui:

“Tieni, prenditi questi click, ma poi leggi l’intervista e mettiti l’animo in pace. La mia vita è già troppo buona…”

Questo sarà solo l’inizio di un lungo botta e risposta a distanza oppure sarà finita qua?