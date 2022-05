Soleil Sorge replica alle frecciate di Alex Belli: “Ennesima falsità”

L’ex gieffina risponde per le rime all’attore dopo le recenti frecciate: le parole a Chi

Torna a parlare Soleil Sorge, una delle protagoniste dell’ultima edizione del GF Vip. Il triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran è stato uno dei traini dell’ultimo reality di Mediaset, con i due artisti che non si sono lasciati nel migliore dei modi e Belli è tornato a casa con la moglie sudamericana. Nei giorni scorsi l’attore è tornato a farla da protagonista, sganciando frecciatine anche abbastanza pesanti nei confronti dell’ex partecipante di Uomini e Donne. E Soleil tramite la rivista gestita da Alfonso Signorini Chi ha voluto replicare, commentando anche quanto affermato da mamma Wendy nei giorni scorsi, che per prima ha riposto ad Alex:

Mia madre è un monaco buddista, ma allo stesso tempo ha un lato da mamma leonessa. Ha reagito davanti all’ennesima falsità di Alex. Ho preso tanto dal suo carattere

Soleil Sorge parla di un nuovo progetto: “Finalmente un sogno che si avvera”

L’ex gieffina, proseguendo l’intervista al settimanale Chi, ha poi preso la parola sui progetti futuri dopo aver concluso in ordine le avventure al GF Vip e a La pupa e il secchione. Mentre nei prossimi giorni Soleil Sorge sbarcherà nuovamente all’Isola dei famosi come concorrente temporanea, per la seconda volta, per quanto riguarda i prossimi periodi l’ex fidanzata di Luca Onestini ha già dei programmi pronti: “Mi sto dedicando al lancio del mio brand, un sito che rappresenta uno State of mind: si chiama State of Soleil, un sogno che si avvera”.

Soleil torna all’Isola dei famosi: arriva il cambio di programma

In queste ore la Sorge è attesa in Honduras per iniziare una seconda esperienza all’Isola dei famosi. Dopo i dubbi e i rifiuti iniziali questa volta l’ex gieffina ha accettato l’offerta di Mediaset e con Vera Gemma, naufraga apprezzata nel corso della scorsa edizione, andrà ad aggiungersi ai concorrenti dell’attuale versione del programma di Ilary Blasi, seppur per un tempo limitato. A riportare la notizia è stata la fanpage instagram thepipol_tv, confermando come l’ex amica di Alex Belli raggiungerà l’Honduras con l’intento di vivere una sorta di vacanza.