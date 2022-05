Alex Belli non le manda a dire a Soleil Sorge: “Ho notato tanta incoerenza”

Scritto da Alessio Cimino , il Maggio 4, 2022 , in Personaggi Tv

Alex Belli affonda la popolare influencer: come sono adesso i loro rapporti

Il popolare attore e Soleil Sorge si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, dove hanno stretto un’amicizia molto speciale. Proprio questa loro amicizia ha fatto discutere molto e ha creato non pochi problemi all’uomo. Ma una volta finito il reality show condotto da Alfonso Signorini come sono adesso i loro rapporti? A rispondere a questa domanda ci ha pensato lui stesso a Casa Chi. Difatti in questa occasione non ha fatto mistero che purtroppo i loro rapporti si sono assai raffreddati, aggiungendo di aver notato una certa incoerenza da parte della ragazza:

“A che punto siamo? Non lo so. Ho notato tanta incoerenza ma non m’interessa assolutamente niente…”

Soleil Sorge delude il popolare attore: “Non è detto che certe cose si possano portare anche fuori”

Alex Belli, parlando sempre della influencer in questa ospitata nel programma web Casa Chi, non ha nascosto di essere rimasto un po’ deluso che questo loro bel rapporto purtroppo non è andato avanti una volta finito il Grande Fratello Vip, aggiungendo però di essere ben conscio che certe cose possono succedere:

“Il GF Vip è bello perché va vissuto in quel momento e non è detto che certe cose si possano portare anche fuori…”

Insomma le parole dell’attore non lasciano davvero dubbi sul fatto che ormai questa amicizia pare essere arrivata definitivamente al capolinea. Si ricorda che non molti giorni fa la popolare influencer, la quale ieri sera ha litigato con Antonella Elia, ha anche deciso di non seguire più l’uomo su instagram.

Alex Belli lancia una frecciata velenosa a Roger Balduino: “Ne ha ancora di polenta da mangiare”

Il giornalista di Casa Chi ha poi voluto chiedere all’attore di esprimere una sua opinione sul naufrago brasiliano dell’Isola dei Famosi, che è conteso da Beatriz ed Estefania Bernal, com’è successo tra l’altro a lui ai tempi del GF Vip. E quest’ultimo ha subito colto l’occasione per lanciargli una bella frecciatina: