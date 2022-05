La pupa e il secchione, Antonella Elia attacca Soleil Sorge: “Hai sbagliato”

Antonella Elia se la prende con la sua collega giurata nel reality show: acceso scontro in diretta

Mila Suarez e Gianmarco Onestini sono stati eliminati da La pupa e il secchione grazie al voto molto negativo di Soleil Sorge durante una loro prova. E ovviamente la giovane modella tunisina non c’è stata e è sbottata in malo modo contro la giurata, la quale è stata però molto criticata anche dalla collega. Difatti quest’ultima non ha nascosto di credere abbia sbagliato a dare un voto così negativo alla coppia, che alla fine avrebbe invece dimostrato di meritare la finalissima:

“Comunque non mi piace che il pubblico critichi Mila e applauda Soleil…Non siamo mica nell’Arena dei leoni…Sta dicendo delle cose…Mi spiace ma non dovevi dargli zero…Hai esagerato…”

Soleil Sorge replica alla collega giurata a La pupa e il secchione: “Chi ha sbagliato non sono certo io”

Ovviamente la ragazza non c’è stata a subire passivamente gli attacchi mossi nei suoi confronti da Antonella Elia. Difatti l’influencer, che poco prima ha litigato con Gianmarco Onestini, ha rivelato di credere che invece chi avrebbe sbagliato sarebbe solo ed esclusivamente lei ad aver dato un voto così generoso alla coppia. Tuttavia la showgirl ha rispedito al mittente tali accuse senza muovere foglia, non facendo mistero di pensare che comportandosi in questo modo abbia semplicemente peccato di grande presunzione e arroganza:

“Se ti comporti così non fai altro che essere presuntuosa ed arrogante…Mi spiace, ma è così…”

Quest’ultima ha poi ribadito il concetto al pubblico in studio: “Cosa applaudite? Non si dà zero a delle persone in una gara…E’ inutile che state lì…”

Federico Fashion Style difende Soleil Sorge: “Ognuno è libero di dare il voto che vuole”

Ha poi preso le parti dell’influencer il popolare giurato parrucchiere de La pupa e il secchione. Ed in questa circostanza l’uomo non ha nascosto di credere che ognuno debba dare il voto che pensa sia il più giusto alla coppia senza per forza dover essere attaccato: “Ognuno è libero di dare il voto che vuole…” E il pubblico ha continuato ad applaudire compatto la giovane giurata, che ha ringraziato tutti per il sostengo ricevuto anche in questa circostanza.