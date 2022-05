Alex Gadea oggi: età, vita privata, instagram, fidanzata di Cristobal-Sei sorelle

Sei Sorelle, Cristobal Loygorri è interpretato da Alex Gadea: com’è oggi l’ex Tristan de Il Segreto

Ha debuttato oggi, lunedì 30 maggio, la nuova soap di Rai1 di origine spagnola che vede protagoniste le sei sorelle Silva. Nel cast figura anche l’attore Alex Gadea che il pubblico italiano conosce molto bene per aver interpretato Tristan nella prime stagioni de Il Segreto. L’amore contrastato e impossibile con Pepa (Megan Montaner) aveva conquistato il cuore dei telespettatori di Canale5. E un amore contrastato ci sarà anche nella soap di Rai1 perché l’attore veste i panni di un medico idealista e di sani principi segretamente innamorato della promessa sposa del fratello Rodolfo, Blanca. Entrambi provano dei sentimenti reciproci che prima o poi esploderanno creando scompiglio nelle trame. Gadea oggi è fidanzato ed ha una carriera d’attore ben avviata ed attualmente è impegnato nella serie tv spagnola Tiempos de guerra.

Alex Gadea: età, vita privata, fidanzata ed Instagram del protagonista della soap di Rai1

Per quanto riguarda la vita privata dell’attore spagnolo si sa che è nato ad Alzira il 22 luglio 1983 ha quindi quasi 39 anni ed è del segno del Leone. Figlio di un funzionario pubblico e di un’impiegata presso uno studio di grafica, sin dal liceo si appassiona alla recitazione e un po’ per gioco si avvicina al mondo del teatro fino a decidere, a soli 18 anni, di lasciare la sua città alla volta di Madrid per inseguire il suo sogno di diventare attore. Sulla sua vita sentimentale è molto riservato, sul suo profilo Instagram che conta più di 60mila follower compaiono poche foto ma lui stesso in una vecchia intervista del 2013 ha rivelato di essere fidanzato:

“Spero di sposare la mia fidanzata e di diventare papà […] In genere non mi piace parlare della mia vita ma posso dirvi che la mia fidanzata è cubana. Stiamo insieme da tre anni. Non fa parte del mondo dello spettacolo e, purtroppo, per ora abbiamo una relazione a distanza.”

I due di recente sono stati immortalati in vacanza in Croazia.



L’attore di Cristobal in Sei Sorelle: tutto sulla carriera e filmografia

Passando, infine, alla carriera di Alex Gadea dopo alcune esperienze in piccoli spot il successo è arrivato con due pellicole cinematografiche Adrenalina e El Nuovo Orden. In seguito ottiene il ruolo da protagonista nella serie tv L’Alqueria Blanca ed infine la sua popolarità varca i confini spagnoli con Il Segreto. Adesso è tra i protagonisti della nuova soap di Rai1 dove tra il suo personaggio e Blanca la situazione esploderà .