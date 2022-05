Sei Sorelle, Alex Gadea anticipa: “Cristobal e Blanca? Situazione esploderà”

Anticipazioni Sei Sorelle, “Tra Cristobal e Blanca ad un certo punto la situazione esploderà” parla l’attore

Debutterà domani a partire dalle 16.00 la nuova soap di Rai1 di origine spagnola il cui titolo originale è Seis Hermanas, e nel cast degli attori c’è anche Alex Gadea, volto conosciuto in Italia per essere stato il Tristan de Il Segreto. In questa nuova produzione impersona uno dei protagonisti, Cristobal Loygorri che è segretamente innamorato della promessa sposa del Fratello Rodolfo, Blanca. E l’attore, stando alle dichiarazioni riportate sull’ultimo numero di TvMia ha fornito delle anticipazioni sulla trama e su cosa succederà al suo personaggio:

“Ciò che è chiaro è che il più giovane dei fratello Loygorri prova è abbastanza per far si che, a un certo punto, la situazione esploda. Non fare un passo avanti e continuare ad avere contatti con Blanca sarebbe frustante per entrambi.”

Spoiler sulla nuova soap di Rai1, Alex Gadea racconta Cristobal: “È un medico per vocazione”

Dismessi da anni i panni del Tristan de Il Segreto, l’attore spagnolo 37enne da domani, 31 maggio, sarà Cristobal Loygorri in Sei Sorelle. E, sempre stando alle dichiarazioni riportate sul settimanale, Gadea ha spiegato meglio com’è il suo personaggio:

“È un medico per vocazione, un uomo di sani principi, dal carattere giusto e retto. È una persona molto umana. Ed è negato in amore, s’innamora della promessa sposa del fratello.”

Cristobal, infatti, è un uomo di sani principi che si ribellerà alle rigide regole del conservatorismo di quell’epoca, siamo nella Spagna dei primi del ‘900 tanto da essere tra i pochi a conoscenza della morte di Fernando Silva ed aiutare le sorelle nel loro segreto.

Sei Sorelle, nuova soap di Rai1: spoiler sulla trama delle nuove puntate

È tutto pronto, quindi, per il debutto della nuova soap di Rai1 made in Spagna che prenderà il via a partire da lunedì 30 maggio dalle 16.00 circa. Per quanto riguarda le anticipazioni sulla trama della prima settimana, le vicende delle donne della famiglia Silva inizieranno con la morte improvvisa del padre Fernando che le costringerà a prendere una scelta difficile nella Madrid maschilista e patriarcale della Spagna dei primi anni del ‘900.