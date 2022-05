Amici, Albe subito eliminato. Anna Pettinelli: “Vorrei fare una cosa mai fatta”

Albe è il primo eliminato: la sua insegnante scende ad abbracciarlo

Al via la Finale di Amici proprio in queste ore su Canale 5. Dopo aver presentato professori e giudici Maria De Filippi ha fatto entrare i sei allievi rimasti in gara: Alex, Sissi, Luigi, Albe, Serena e Michele. La conduttrice ha dunque spiegato la modalità di quest’anno che prevede due circuiti, uno di canto e uno di ballo dai quali usciranno i due ultimi finalisti che si contenderanno la vittoria. Ovviamente i cantanti essendo in maggioranza rispetto ai ballerini faranno più sfide immediate. La prima ha visto uno degli allievi subito eliminato dopo una sola canzone cantata. Si tratta di Albe che un po’ se l’aspettava. La prima a voler prendere la parola è stata la sua insegnante di riferimento Anna Pettinelli. Dopo essersi complimentata per il cambiamento di Albe e per la sua musica ha detto:

“Vorrei fare una cosa che non ho potuto fare in questi mesi, abbracciarti”.

Gaffe durante l’ultima puntata di Amici: la sala stampa piomba nel silenzio

Durante l’eliminazione c’è stato un momento di forte imbarazzo totalmente inaspettato. Così come accaduto ogni anno nell’ultima puntata del talent è presente la sala stampa composta da tantissimi giornalisti in collegamento. Ad ogni eliminazione, o esibizione, Maria De Filippi chiede sempre se qualcuno vuole dire qualcosa ai ragazzi ed ogni volta le mani alzate sono tante. Per la prima volta non appena Albe è stato eliminato e si trovava al centro studio, alla precisa domanda della conduttrice, nessuno dei giornalisti ha voluto spendere una parola per il cantante. Dopo un momento di panico Maria De Filippi ha cercato di smorzare i toni dicendo lei qualcosa di bello ad Albe.

Albe commosso dalle parole della conduttrice

A spendere le parole più belle per Albe è stata Maria De Filippi che, soprattutto nell’ultimo periodo, ha molto apprezzato l’allievo. La conduttrice di Amici ha voluto elencare tutte le qualità del cantante, tra cui la sensibilità e la generosità. La De Filippi non ha potuto fare a meno di ricordare anche alcuni scivoloni dell’allievo e alcune parole fuori luogo. Ma allo stesso tempo Maria ha detto che Albe ha la qualità di cavarsela in ogni occasione.