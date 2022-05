Albe va nel panico ad Amici per uno scherzo incredibile: “Sto impazzendo”

L’allievo di Amici terrorizzato dai giocattoli parlanti: “Non sto capendo niente”

Oggi si apre l’ultima settimana del daytime di Amici che da lunedì prossimo, 16 maggio, non andrà più in onda. E dunque, così come avvenuto lo scorso anno, i finalisti iniziano a ricevere delle sorprese dalla produzione. In particolare lo staff del talent fa incontrare ad ogni allievo qualcuno della famiglia visto che i ragazzi non vedono genitori e affetti da settembre. Quest’anno, infatti, a causa dell’inizio anticipato del talent a settembre invece di novembre, i ragazzi non vedono i genitori da ben 8 mesi! Il primo a cui oggi è toccata tale sorta è Albe. L’allievo è stato chiamato in studio per un apparente servizio fotografico in mezzo ai giocattoli. Ad un certo punto però questi ultimi hanno iniziato a parlare da soli e l’allievo si è spaventato.

“Questi giocattoli mi mettono ansia, fanno rumori strani. Sto impazzendo ragazzi, non sto capendo niente”

ha detto l’allievo rimasto da solo in studio.

Albe incontra la sorella: lacrime e confessioni nel talent

Dopo diversi momenti di panico finalmente un orso gigante si è tolto piano piano la maschera ed è spuntata Silvia, la sorella di Albe. I due, divisi da un vetro per precauzione contro il Covid, si sono sciolti in un pianto di commozione. La sorella minore dell’allievo di Amici si è detta orgogliosa di lui e del percorso che ha fatto. Anche Albe ha riservato alla ragazza parole al miele ricordandole quanta stima e bene prova per lei. Poi riferendosi al suo percorso nel talent e all’essere arrivato in Finale Albe ha detto:

“L’ho sempre sognato e quindi mi fa strano. Poi aver reso tutti voi orgogliosi, finalmente”.

Il finalista di Amici ancora incredulo: “Non è possibile questa cosa”

Per la prima volta nella storia di Amici la Finale sarà a 6 e non a cinque come inizialmente previsto da Maria De Filippi. La produzione all’ultimo momento sabato è stata costretta ad aumentare i posti previsti perché Albe e Serena al ballottaggio hanno ottenuto un pari merito. Oggi è stata mostrata la reazione di Albe che, in lacrime, ha ammesso: “Non è possibile questa cosa”. Il cantante ha raccontato che prima di entrare nel talent lui diceva sempre la frase “se vado ad Amici devo arrivare in Finale” e dunque questo è un sogno che si avvera. Poi Albe si è stretto in un abbraccio con la fidanzata Serena e i due hanno riflettuto su quanto sia strano, ma bello, aver preso la maglia nello stesso istante e con lo stesso punteggio.