Amici, clamorosa gaffe di Maria De Filippi durante la Semifinale: “Scusate”

Maria De Filippi in imbarazzo durante la puntata: “C’è l’esibizione di Sissi dalle palle”

La Semifinale di Amici è iniziata da poco su Canale 5 con tutti i professori e i sette allievi rimasti in gara posizionati intorno allo studio. Maria De Filippi ha dato il via alla prima manche che è interamente di canto. Dopo l’esibizione di Sissi, Albe e Luigi i giudici sono stati chiamati a decidere a chi consegnare il boccino della manche. La preferita è stata Sissi e dunque i CuccaTodo hanno potuto schierare per primi. Dopo una prima sfida tra Sissi e Luigi, vinta dalla cantante, anche per la seconda sfida Lorella ha schierato il cantante di Rudy Zerbi. Mentre si stava montando la scenografia il dubbio era su chi dovesse esibirsi per primo tra Sissi e Luigi. Maria De Filippi dunque ha detto: “C’è l’esibizione di Sissi dalle palle”. Dopo essere piombata in un profondo imbarazzo la conduttrice ha detto: “Dalle palle… Scusate”.

I due cantanti si contendono la Semifinale di Amici: le sfide

La prima sfida della puntata, presentata da Maria De Filippi, ha permesso a Sissi di trionfare su Luigi. In particolare Stash ha definito il loro “uno scontro tra titani” ed ha votato per Luigi. Mentre Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto Di Savoia hanno votato per Sissi. Il Principe ha inoltre aggiunto alla cantante:

“Stasera mi hai fatto battere il cuore”.

Nella seconda sfida, sempre tra Sissi e Luigi, invece ha trionfato il cantante. Stefano De Martino ha detto che Luigi, per il quale ha votato, qualsiasi cosa fa è originale ed è questo il suo punto di forza. Anche Emanuele Filiberto ha votato per Strangis definendo la sua esibizione “perfetta”. La terza sfida è stata invece tra Alex e Albe ed ha visto trionfare il cantante dei CuccaTodo.

Maria De Filippi proclama il primo finalista

Grazie al punto portato alla squadra dei CuccaTodo da Alex i due cantanti della squadra si sono contesi la prima maglia della Finale di Amici cantando un pezzo a testa. Per i giudici, pur meritandolo entrambi, la prima a poter aggiudicarsi la maglia dorata è stata Sissi. La cantante, in lacrime dalla felicità, ha corso per tutto lo studio andando a prendere quella maglia tanto sognata. La conduttrice ha dunque mandato Sissi in alto sulla gradinata, dove resterà per tutto il resto della puntata, senza più esibirsi.