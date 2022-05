Anticipazioni Amici, finale: salta un Serale e Mediaset corre ai ripari

E’ ufficiale: la Finale di Amici in onda domenica 15 maggio

L’Eurovision Song Contest ha scombinato i piani di Mediaset e dei fan di Amici. Infatti ad un passo dalla tanto attesa Finale, inizialmente prevista per sabato 14 maggio, la serata slitta al giorno successivo. Infatti la Finale di Amici andrà in onda domenica 15 maggio, sempre alle 21:30 circa su Canale 5. L’edizione più lunga della storia del talent, che quest’anno ha aperto le porte della scuola a settembre invece di novembre, è destinata ad entrare temporalmente ancora più nel guinness dei record. Dopo tante ipotesi circolate in rete sulla data della Finale, in dubbio perlopiù tra venerdì 13 e domenica 15, Mediaset ha optato per il dopo Eurovision. Una delle due ipotesi era dunque azzeccata anche perché, per quanto riguarda venerdì 13, la programmazione Mediaset riportava già un film mentre domenica, terminato l’evento dell’ESC, la diretta può andare in onda senza troppa concorrenza.

Cosa verrà trasmesso sabato 14 maggio al posto dell’ultima puntata del Serale

La programmazione Mediaset per quanto riguarda la prossima settimana subirà diverse modifiche a causa dell’Eurovision Song Contest. In particolare sono tre le serate in cui l’evento musicale catturerà l’attenzione: martedì 10, giovedì 12 e sabato 14 maggio. Per quanto riguarda martedì Canale 5 non sfodererà nessuna partita di calcio ma ha deciso di trasmettere l’ultima puntata di “Un’altra verità” (prima in onda di mercoledì). Giovedì 12, invece, sarà la volta di una prima tv, il film “Un figlio di nome Erasmus”: riuscirà Canale 5 ad attirare i telespettatori a sé? Infine per quanto riguarda sabato 14 maggio, accantonata la Finale di Amici, Mediaset piazza un usato sicuro: Ficarra e Picone. Andrà in onda, ovviamente in replica, il film “Anche se è amore non si vede”.

Continua la corsa alla Finale di Amici: chi sono gli allievi rimasti in gara

Ufficializzata dunque la data dell’ultima puntata del Serale vediamo quali sono gli allievi candidati alla finalissima di domenica 15 maggio. Come annunciato dalle anticipazioni della Semifinale stasera tre allievi si aggiudicheranno subito un posto per l’ultima puntata: Luigi, Sissi e Michele. Restano solo due posti per la Finale e ben 4 allievi a doverseli contendere: i ballerini Serena e Dario e i cantanti Albe e Alex. Chi la spunterà?