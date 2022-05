Amici, Andreas Muller si schiera con Dario: “La Celentano butta sempre me***”

Andreas Muller difende Dario dopo l’eliminazione e spara a zero sulla maestra

Dei 7 allievi arrivati alla Semifinale di Amici alla fine soltanto Dario Schirone è stato eliminato. Un’eliminazione sofferta dal ballerino e dalla sua insegnante, Veronica Peparini, che adesso si ritrova ad essere l’unica docente di Amici senza un allievo in Finale. A distanza di qualche ora dall’eliminazione di Dario qualcuno però ha voluto dire la sua. Si tratta di Andreas Muller, ex allievo di Amici, poi ballerino professionista del programma e attuale fidanzato di Veronica Peparini. Andreas, in particolare, ha commentato il comportamento di Alessandra Celentano, che ha spremuto Dario come un limone a suon di critiche fino a ieri sera, pur di elogiare il suo allievo Michele. In una stories sul suo profilo Instagram Andreas ha scritto:

“Ognuno può valorizzare chi vuole senza sempre buttare me***, oltretutto se me*** non c’è su altri”.

Il ballerino professionista commenta i giudici: “Mai un punto a Dario? Non è reale”

Se durante il pomeridiano di Amici Dario era sempre primo in classifica, e osannato da tutti, durante il Serale le cose sono decisamente cambiate. Il ballerino non solo è stato bacchettato continuamente da Alessandra Celentano, tanto che ieri sera ha avuto un brutto crollo, ma anche i giudici non hanno mai votato a suo favore nelle varie prove. “A trovarne di ballerini come Dario” commenta Andreas Muller sul suo profilo Instagram. Il ballerino professionista, che conosceva Dario già prima di Amici, continua spiegando che fuori ci sono state sempre parole diverse per l’allievo. Poi riferendosi proprio al mancato appoggio dei giudici Andreas scrive:

“Mi dispiace aver visto, anche se non è quello che determina il tuo talento, che non hai preso mai un punto perché oggettivamente non è reale”.

Frecciata di Andreas Muller ad Alessandra Celentano: “Ognuno di noi è stato giudicato sul proprio stile”

Infine nella sua lunga stories di Instagram Andreas Muller ha sottolineato quanto Dario sia stato versatile nel corso del Serale visto che ha fatto di tutto. A tal proposito, inoltre, Andreas ha anche ricordato che Dario ad Amici non è entrato come ballerino di danza classica e che questo non è ciò che vuole fare nella vita. E da ex allievo ha infatti ribadito: