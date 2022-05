Dario crolla in lacrime ad Amici: studio in rivolta contro Alessandra Celentano

Scritto da Giulia Tolace , il Maggio 7, 2022 , in Amici di Maria De Filippi

Alessandra Celentano demolisce l’allievo: tutti contro di lei

Dopo settimane di critiche pungenti ed eccessive, riferimenti a carenze fisiche e attacchi incontenibili da parte di Alessandra Celentano Dario è crollato. Durante la seconda manche della Semifinale di Amici, a tema danza, nell’ultima sfida la Celentano ha lanciato un guanto tra Michele e Dario. Quest’ultimo è stato nuovamente criticato duramente dalla maestra di danza classica e così il ballerino è crollato sul pavimento in lacrime. La Celentano vedendolo così ha detto che le dispiaceva. Ma Dario in un misto di dolore e rabbia le ha detto: “Non è vero che le dispiace”. La Peparini si è trovata parecchio in difficoltà nel vedere il suo allievo così distrutto.

“E’ una delle cose più ingiuste che ho sentito dire da te all’interno di questo programma”

ha detto la Peparini contro la collega. Anche Maria De Filippi, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto hanno criticato i modi della Celentano.

La maestra di Dario esplode contro la collega: “Hai il prosciutto sugli occhi”

Dopo anni passati andando piuttosto d’accordo quest’anno Veronica Peparini e Alessandra Celentano se ne sono dette di tutti i colori. E se solitamente la Peparini ad Amici è sempre stata in silenzio a subire e ad evitare polemiche questa sera non ne ha potuto più. Così mentre Alessandra Celentano criticava Dario duramente la Peparini le ha detto:

“Per me hai il prosciutto sugli occhi. Quello che dici è una bugia. Non vedi l’evidenza”.

Dopo l’esibizione di Simone il primo ad esibirsi sul guanto di sfida lanciato dalla Celentano è stato Dario. Quest’ultimo ha portato a casa l’esibizione senza troppe difficoltà ma nonostante questo Alessandra ha continuato a sparare a zero.

I giudici di Amici criticano Alessandra Celentano ma premiano il suo allievo

Dopo aver sentito il battibecco tra Veronica Peparini e Alessandra Celentano, il pianto di Dario e le esibizioni dei due ballerini, i giudici hanno votato. Per quanto riguarda Stefano De Martino il voto è andato a Michele. Tuttavia Stefano ha criticato la ruvidezza della Celentano ed ha elogiato la forza di Dario e la sua bravura nella danza. Anche Emanuele Filiberto Di Savoia ha votato per Michele ma a favore di Dario ha aggiunto:

“Mi dispiace sentire quello che ho sentito perchè se sei arrivato in Semifinale è perchè sei un bravo ballerino”.

Con i voti a maggioranza Michele è stato proclamato da Maria De Filippi, che ha fatto una clamorosa gaffe, secondo finalista.