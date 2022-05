Amici, Emanuele Filiberto sorprende tutti: ha preso una decisione inaspettata

Emanuele Filiberto pronto a lasciare la tv: “Aprirò un ristorante a Dubai”

Che Emanuele Filiberto Di Savoia si trovi a suo agio nel mondo dello spettacolo, e in particolar modo in quello televisivo, non c’è dubbio. Il Principe, infatti, vanta una lunga partecipazione nelle trasmissioni, come concorrente o giudice. La sua vera svolta è arrivata però quando ha incontrato Maria De Filippi che l’ha reso più serio e sicuro di sé. Arrivato l’anno scorso nel ruolo di giudice ad Amici, con critiche feroci sul web, Emanuele Filiberto quest’anno sfoggia molta più sicurezza. E poi il pubblico è molto colpito dalla splendida amicizia nata con Stash e Stefano De Martino. Eppure pare che il Principe per un po’ si metterà da parte. Stando alle dichiarazioni riportate da Tv Mia, infatti, Emanuele Filiberto ha detto:

“Peccato che con Stash e Stefano ci dovremo salutare. Dopo Amici lascerò per un po’ la tv. Presto aprirò un ristorante a Dubai e dovrò andare ad occuparmene personalmente”.

Il giudice di Amici racconta un retroscena: “All’inizio ero un po’ a disagio”

Il cambiamento di Emanuele Filiberto dall’anno scorso ad oggi è innegabile. Nella passata edizione, infatti, il giudice sembrava avere quasi paura nell’esprimere dei giudizi. E in effetti le dichiarazioni riportate da Tv Mia sembrano un po’ confermare questa percezione. Il Principe non nasconde infatti di essersi sentito a lungo un intruso. In particolar modo per la differenza artistica rispetto a Stash, cantante affermato e con una grande preparazione musicale, e Stefano De Martino, ballerino e conduttore. Quest’anno però le cose sono diverse, tanto che il Principe si pone senza freni con

Alessandra Celentano definendola una iena. “All’inizio, lo ammetto, ero un po’ a disagio” spiega Emanuele Filiberto.

Emanuele Filiberto pronto per un ruolo importante: stasera la resa dei conti

Tutto è pronto per la Semifinale di Amici, in onda stasera in prima serata su Canale 5. Per i tre giudici si tratta di una puntata importantissima. Saranno loro tre, infatti, a dover scegliere i 5 finalisti che gareggeranno per la vittoria. Mentre altri due, invece, saranno definitivamente eliminati. Stasera sarà l’ultima volta che i giudici potranno scegliere i ragazzi da mandare avanti nella gara e giudicare le loro esibizioni. Nella Finale, così come accaduto ogni anno, sarà esclusivamente il televoto ad avere l’ultima parola e la gara sarà in diretta.