Amici Serale, Emanuele Filiberto senza freni: “Alessandra Celentano? Una iena”

Emanuele Filiberto traccia un bilancio della sua esperienza nel talent: “Sta andando bene”

Tutto è pronto per la sesta puntata del Serale di Amici in onda stasera, come ogni sabato, in prima serata su Canale5. Ancora una volta il destino degli allievi della scuola più famosa d’Italia è nelle mani dei tre giudici Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto Di Savoia. Quest’ultimo per il secondo anno consecutivo fa un po’ le veci della voce del popolo. Quest’anno il Principe è molto più sicuro di sé ed anche nell’approccio con la temutissima Alessandra Celentano è meno morbido. L’anno scorso infatti i due andavano sempre d’accordo, quest’anno invece Emanuele Filiberto ogni tanto prende le distanze dalla professoressa, ad esempio quando parla di Serena Carella. Intervistato dal settimanale Di Più Tv il Principe ammette che quest’anno si sente più tranquillo e più a suo agio rispetto all’anno scorso quando si sentiva non all’altezza. E aggiunge:

“Sta andando bene. Ora riesco perfino a domare la iena Celentano”.

Il rapporto dei tre giudici del Serale di Amici: i retroscena del Principe

Se Maria De Filippi ha deciso di confermare per il secondo anno consecutivo, evento mai successo prima, gli stessi giudici dell’anno scorso è perché sono risultati vincenti. L’affiatamento tra Stash, Emanuele Filiberto Di Savoia e Stefano De Martino è evidente a tutti i telespettatori di Canale5. Ciò che traspare, inoltre, è una vera e sincera amicizia non montata ad arte solo perchè ci sono le telecamere. Lo conferma anche Emanuele Filiberto nel corso dell’intervista rilasciata su Di Più Tv. Il Principe racconta che mentre con i professori del talent preferisce non avere rapporti fuori dalla puntata, per mantenere più serietà, con i colleghi giudici passano tantissimo tempo insieme. Queste le sue parole:

“Andiamo a cena insieme, ci prendiamo in giro. Scherziamo sul look di Stash, sulle vicissitudini sentimentali di Stefano, e loro mi trattano da Principe aprendomi la portiera della macchina. Ci facciamo un sacco di risate”.

I prossimi progetti di Emanuele Filiberto: niente televisione all’orizzonte

La passione per la televisione Emanuele Filiberto Di Savoia ce l’ha da tantissimo tempo. Ma nonostante abbia fatto diverse esperienze è con Maria De Filippi che ha raggiunto la vera popolarità. Infatti prima che la conduttrice lo chiamasse nei suoi programmi il Principe si era preso una pausa dalla tv. E adesso che il Serale di Amici sta per giungere a termine cosa farà Emanuele Filiberto? Dopo un racconto shock sulla sua vita privata il Principe dice: