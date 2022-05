Anna Falchi, frecciata al GF Vip: “C’è gente che si chiude nella casa e…”

La conduttrice sulla scelta dei colleghi di partecipare al reality: “Alcuni si chiudono lì dentro senza problemi”

Torna a parlare la simpatica e bravissima Anna Falchi. La conduttrice, intervistata dal settimanale Intimità, si è raccontata a 360°, partendo dalle recenti avventure sul piccolo schermo fino alle questioni di vita privata. E non manca un pensiero per coloro che ogni anno scelgono di partecipare a reality come possono essere il GF Vip. Nel corso dell’intervista infatti la giornalista ha posta una curiosa domanda alla showgirl, chiedendo se fosse disposta a vivere un’avventura come quella di Samantha Cristoforetti, che ha lasciato figli e famiglia per una lunga missione nello spazio:

E’ talmente straordinario quello che fa e che rimarrà nella storia che penso fosse irrinunciabile. C’è gente che si chiude al Grande Fratello per mesi, senza alcun problema. Quello che fa la Cristoforetti invece è lodevole

le parole della presentatrice de I fatti vostri.

Anna Falchi e il rapporto con la figlia: “Per adesso non pensa ai fidanzatini”

Immancabile ovviamente il capitolo Alyssa per Anna Falchi. Nel corso dell’intervista concessa al settimanale infatti la conduttrice de I fatti vostri ha aggiornato lettori e fan sulla crescita della figlia, che sta entrando dritta dritta nel complesso periodo adolescenziale. Anna però conosce bene il periodo e proprio per questo ha le idee chiare: “Non la vedo ancora interessata ai ragazzini, ha solo 12 anni, anche se molte alla sua età ci pensano. Io personalmente non sono per i fidanzamenti in culla, preferisco capiti più tardi possibile” – il pensiero della showgirl e attrice – .

Anna Falchi scherza: “La mia età? Fino ad oggi ero riuscita a nasconderla”

Sono cinquanta primavere per Anna Falchi ma poco importa, visto che la sua bellezza non sembra conoscere tempo. Intervistata da Intimità la presentatrice di origine finlandese ha preferito prendere con ironia tutto: “La mia età? Fino ad oggi ero riuscita a nasconderli così bene, ma tutti sanno che ho 50 anni”. E sembra non essere un problema neanche per la sua carriera lavorativa, visto che la conduttrice ha iniziato nei mesi scorsi l’avventura a I fatti vostri, dove si sta divertendo molto, nonostante non manchi qualche divertente scivolone.