I Fatti Vostri, figuraccia di Anna Falchi: ha distrutto un altro dolce…

Anna Falchi, che pasticcio in diretta! Rovinato un dolce di Knam

Un vero pasticcio per Anna Falchi! Questa mattina, nel corso della puntata odierna di I Fatti vostri la conduttrice è inciampata in un episodio poco fortunato. La modella e attrice ha infatti rischiato di rovinare un dolce di Ernst Knam e non è la prima volta che si è verificata una situazione simile. Dopo il dolce sciupato nella puntata andata in onda lo scorso 19 aprile, stamattina la conduttrice de I Fatti Vostri ha infatti rovinato erroneamente una nuova prelibatezza del famoso e premiato pasticciere, rendendosi protagonista di un altro siparietto in negativo nel programma mattutino di Rai2. Ernst aveva infatti bisogna di ribaltare la sua cheesecake allo yogurt e per questo ha chiesto aiuto alla Falchi che con ironia a provato a tirarsi indietro:

Io? No, già sono famosa per essere pasticciona. Poi mi insultano sui social

I Fatti vostri, torta rovinata per la conduttrice: “L’ho spappolata”

Dopo aver tentato di eseguire la richiesta del noto pasticciere a I fatti vostri, Anna Falchi ha però combinato il danno sotto gli occhi attenti di Knam e ovviamente dei tanti telespettatori collegati con il programma del secondo canale: “Che cosa ho fatto? Che ho combinato ? L’ho spappolata, l’ho schiacciata. Ho fatto un danno? Eh, sì… tutti i capolavori di Ernst. Povero Ernst. Mi boccia completamente all’esame di pasticciera” il rammarico espresso dalla presentatrice che non ha certamente reso felice il pasticciere che tentava di regalare al pubblico una delle sue prelibatezze

Anna Falchi salvata dal suo compagno di viaggio

Nonostante il tentativo di distruzione di Anna Falchi il dolce è comunque riuscito a restare più o meno integro. Questo anche grazie al provvidenziale aiuto di Salvo Sottile, che grazie ad un tempestivo aiuto è riuscito a salvare la delizia del pasticciere Ernst Knam ed evitare un danno simile a quello accaduto nei giorni scorsi: “Vorrei prendere io la torta per evitare disastri”. Poi l’invito della conduttrice a servire il dolce al Professor Broccoli. Tutto si è risolto con un sospiro di sollievo in un siparietto che non è sembrato poi così distante da una gag già preparata per far chiacchierare.