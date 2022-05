Anna Tatangelo e Livio Cori, è giallo: si sono davvero lasciati? L’ultimo gossip

Anna Tatangelo al centro del gossip: l’ultimo retroscena sulla sua vita privata

La popolare cantante è al momento alla conduzione della nuova edizione di Scene da un matrimonio in onda tutte le domeniche pomeriggio su Canale 5. Tuttavia quest’ultima è anche finita al centro del gossip per via del fatto che molti rumor hanno riportato online e sulla carta stampata che la sua storia con Livio Cori sarebbe finita. C’è però da dire che i diretti interessati non hanno mai rilasciato alcun tipo di dichiarazione in merito. Oggi sull’ultimo numero del magazine Diva e Donna è stato fatto notare che entrambi non hanno mai smesso di seguirsi su instagram e che pare addirittura si siano messi recentemente dei like sulle rispettive foto. Un atteggiamento questo che pare quantomeno curioso per due persone che si sarebbero lasciate.

Livio Cori e la popolare cantante stanno ancora insieme? L’ipotesi di Diva e Donna

Ovviamente il magazine Diva e Donna, dopo aver rivelato in anteprima questo retroscena su Anna Tatangelo e il suo presunto ex fidanzato, ha anche colto la palla al balzo per lanciare una clamorosa ipotesi. Quale? E se i due non si fossero mai lasciati? Difatti secondo il settimanale magari la cantante e il giovane rapper, che giorni fa ha fatto una secca smentita, potrebbero aver avuto semplicemente una crisi passeggera, e adesso aver risolto i problemi ed essere tornati più uniti che mai: “Che quella di Anna e Livio sia stata solo una crisi passeggera o una lite in via di risoluzione?”

Anna Tatangelo e Livio Cori, novità sul loro rapporto: i fan sperano in un ritorno di fiamma

Il settimanale di gossip edito da Cairo Editore ha poi concluso questo breve articolo dedicato alla conduttrice di Scene da un matrimonio e il suo presunto ex fidanzato, asserendo che i rispettivi fan sperano ardentemente che la loro storia continui, nonostante gli ultimi clamorosi gossip li diano per separati. Successivamente il magazine ha comunque fatto notare che al momento resta un velo di mistero sui loro reali rapporti. Quale sarà quindi la verità? Chissà, anche perchè lei dall’ultima intervista rilasciata a Verissimo non ha mai più parlato pubblicamente della sua vita privata.