Anticipazioni Brave and Beautiful: Cesur scopre chi ha ucciso sua madre

Brave and Beautiful, spoiler prossime puntate: Cesur scopre che Salih è coinvolto nell’omicidio della madre

Non mancheranno i colpi di scena nelle nuove puntate della serie turca trasmessa da Canale5 e le maggiori sorprese le avrà il protagonista Cesur. Innanzitutto, il giovane inizierà a scoprire chi ha ucciso la madre Fugen. Infatti Tahsin chiederà di incontrare Salih dopo aver visionato il video che lo incrimina, ci sono delle registrazioni dove l’uomo parla del piano per eliminare Fugen. A questo punto Cesur tramite Cuneyt, verrà a sapere che è stato proprio Salih a chiedergli il ferro, scoprendo così del coinvolgimento dell’uomo nell’assassinio di sua madre. Omicidio che è stato commesso da Riza che ha sequestrato e rinchiuso in una gabbia sospesa nel vuoto la donna per vendicarsi. La gabbia, in realtà, è stata però fatta cadere per errore da Tahsin.

Anticipazioni nuove puntate della soap turca di Canale5: Suhan rivela a Cesur di non aver abortito

E l’Almedaroglu sarà al centro dei colpi di scena anche per via delle sua questioni sentimentali. Stando infatti a quanto riportano le anticipazioni sulle nuove puntate di Brave and Beautiful lui e Suhan avranno modo di parlare e trovarsi da soli e la giovane gli confesserà di aver cambiato idea e di non aver più abortito ma di essere intenzionata a crescere il bambino da sola a meno che lui non voglia rinunciare alla sua vendetta. Cosa farà Cesur? E nel frattempo Tahsin rivelerà alla figlia che l’assassino di Fugen è Salih e per questo Reyhan, che ascolterà ala conversazione, si sentirà male.

Spoiler nuovi episodi di Brave and Beautiful: Korhan perdonerà Cahide?

Nel frattempo dagli spoiler sulla soap trasmessa da Canale5 si apprende che Cahide continuerà a chiedere il perdono di Korhan. La donna ha imbrogliato il marito facendogli chiedere di essere incinta quando in realtà si era messa d’accordo con un’ ex prostituta che le avrebbe affidato il figlio una volta nato. Le cose hanno preso una piega diversa quando la donna è rimasta davvero incinta ed il suo piano è venuto fuori. Il figlio di Tahsin, per il momento continua a non perdonare Cahide ma cambierà idea, che nel frattempo cercherà in tutti i modi di dimostrargli che è lui il padre del figlio che aspetta?