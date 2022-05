Antonella Clerici, struggente appello a inizio diretta: “Abbiamo visto…”

Scritto da Emanuele Fiocca , il Maggio 9, 2022 , in Personaggi Tv

E’ sempre mezzogiorno, l’appello di Antonella Clerici per la pace: “Abbiamo visto cantare gli U2 a Kiev”

Ha aperto la puntata di E’ sempre mezzogiorno di oggi, lunedì 9 maggio 2022, facendo alcune riflessioni la conduttrice, ricordando ai telespettatori che domani sera debutterà su Rai1 l’Eurovision Song Contest, che verrà trasmesso in diretta da Torino con la conduzione di Alessandro Cattelan, Mika e Laura Pausini: “Si prevede che saranno 200milioni di telespettatori che da tutto il mondo lo seguiranno” ha asserito, non nascondendo che il sogno di tutti gli italiani è quello di bissare il successo ottenuto lo scorso anno dai Maneskin, vedendo vincere ora Mahmood e Blanco.

Un altro sogno di tutti noi, però, è quello della pace

ha poi aggiunto, parlando di Bono Vox e The Edge, membri del gruppo musicale irlandese U2, i quali hanno improvvisato un concerto nella metropolitana di Kiev.

“Doppi auguri a E’ sempre mezzogiorno”, l’annuncio fatto in diretta da Antonella Clerici

Più tari la conduttrice ha invece fatto gli auguri di compleanno, anche se con un giorno di ritardo, a Fulvio Marino, che ieri ha compiuto gli anni. “Auguri doppi nella famiglia del nostro programma” ha asserito a tal proposito, spiegando che anche una persona che lavora in studio ieri ha fatto il compleanno, in un giorno particolare, essendo stata la festa della mamma. E a proposito della festa della mamma, Antonella ieri ha condiviso su instagram una bellissima foto che la ritrae con la figlia Maelle (disponibile di seguito), scattata ovviamente diversi anni fa, essendo oggi Maelle un’adolescente. Nello stato dell’immagine in questione ha scritto: “Mano nella mano, al tuo fianco sempre”.

La foto ha fatto il pieno di commenti e ‘mi piace’, sia dai followers che da colleghi della conduttrice, come Roberta Capua, Barbara De Nigris, Stefania Orlando, Andrea Mainardi, Luisanna Messeri, Ivano Ricchebono e molti altri ancora.

Ospite speciale nella puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno: Gigi Marzullo in studio

Ha avuto un ospite speciale Antonella Clerici nella diretta di oggi, ossia Gigi Marzullo, che la domenica sera lavora con Fabio Fazio proprio nello studio attiguo, a Che tempo che fa. Ancora assente invece, almeno in carne ed ossa, Lorenzo Biagiarelli, che ormai dalla settimana scorsa è in isolamento e interviene tutti i giorni da casa.