È sempre mezzogiorno: Antonella Clerici alle prese con un’assenza importante

Lorenzo Biagiarelli costretto all’isolamento domiciliare: ecco perchè oggi non si è presentato in studio

Puntata particolare quella di E’ sempre mezzogiorno che Antonella Clerici ha condotto oggi, martedì 3 maggio 2022, come sempre a partire dalle 11.55 su Rai1: anomala in realtà lo è stata solo per il compagno di Selvaggia Lucarelli, che si è dovuto assentare ma è comunque intervenuto tramite collegamento, come si vede nella foto in alto. No, non è risultato positivo al Covid: la ragione della sua assenza è stata semplicemente il contatto con una persona positiva. “Oggi sarei potuto essere in studio con la mascherina ma ho preferito di no” ha spiegato nei primi minuti della trasmissione.

Lui è molto scrupoloso, perciò ha deciso di rimanere a casa per qualche giorno

ha chiarito la conduttrice per i telespettatori sempre all’inizio della diretta.

Lorenzo Biagiarelli salta anche le prossime puntate: “Vi redarguisco attraverso il teleschermo”

“Vi seguo da casa e vi redarguisco attraverso il televisore” ha poi concluso Biagiarelli, che ha comunque preso parte all’anteprima del programma, interagendo con Alfio Bottaro sempre tramite collegamento ovviamente. Sempre Alfio lo ha sostituito durante il gioco telefonico nel quale solitamente affianca Antonella Clerici, la quale all’inizio della diretta ha informato i telespettatori che tra un mese esatto, ossia venerdì 3 giugno, si chiuderà questa edizione del programma: dopo l’estate ovviamente le telecamere si riaccenderanno per la terza stagione.

E’ sempre mezzogiorno: oggi vinto un buono di oltre 4.000€ al gioco del bonsai!

Isolamento di Lorenzo a parte, la puntata di oggi della trasmissione culinaria di Rai1 si è aperta con un commento di Antonella Clerici (che ieri ha fatto uno scherzoso avvertimento…) che ha parlato dell’intervista rilasciata da Papa Francesco sulla guerra, definendolo “un ottimo comunicatore” e sottolineando “Menomale che abbiamo un Papa come lui”. Poco dopo, invece, una fortunata telespettatrice è riuscita ad indovinare finalmente il numero esatto di foglie del bonsai, ossia 7716, aggiudicandosi un buono spesa da utilizzare nei supermercati della catena MD del valore di 4.050€. “Sono felicissima per te perchè se hai indovinato significa che ci hai seguito. Mancavano ancora diversi numeri e non era facile indovinare” ha commentato la conduttrice, rivolgendosi appunto alla spettatrice in questione.