Antonella Clerici spiazzata, entrato in studio in costume da bagno! FOTO

E’ sempre mezzogiorno, inizio esilarante oggi: Alfio si è presentato in studio… in costume!

Si è aperta con un divertente siparietto di Antonella Clerici e Alfio la puntata di oggi, venerdì 20 maggio 2022, del seguitissimo programma che ogni giorno fa compagnia all’ora di pranzo ai telespettatori di Rai1: come ha fatto nei giorni scorsi, la conduttrice è entrata in studio parlando del grande caldo che questa settimana sta travolgendo tutta l’Italia, voltandosi poi di scatto per aver visto Alfio arrivare in costume da bagno, come se fosse in spiaggia (foto nel secondo paragrafo). “Non ho parole” ha commentato ridendo Antonella, continuando: “E’ in costume e ha una bacinella”, con la regia che ha inquadrato Alfio mentre immergeva i piedi in una vasca piena d’acqua.

La gag tra Antonella Clerici e Alfio Bottaro: “Oggi c’è un sole da matti” (e si tocca la pancia)

“C’è un sole da matti oggi eh” ha commentato Alfio, come suddetto immergendo i piedi in acqua. Sorpresa, la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha ironizzato: “Mi piace perchè, dicendo che c’è un gran sole, si tocca la pancia”.

Hai davvero intenzione di rimanere per tutta la puntata in costume? Va bene, io non so cosa dire, qui ognuno fa quello che vuole

ha poi concluso Antonella ridendo.

Pochi secondi prima, invece, entrando in studio, ha detto “Questo sarà il fine settimana più caldo della primavera di quest’anno”, peraltro commettendo una piccola gaffe: ha infatti dimenticato di prendere il ventaglio con il quale nei giorni scorsi ha aperto il programma, sempre parlando del caldo, dunque è dovuta tornare indietro per recuperarlo.

Ultime due settimane di programmazione per E’ sempre mezzogiorno: poi arriva il nuovo programma

Le prossime, lo ricordiamo, saranno le ultime due settimane di questa fortunatissima edizione del programma condotto da Antonella Clerici, che da lunedì 6 giugno cederà il posto alla nuova trasmissione Camper, itinerante, condotta da Tinto e Roberta Morise, con la partecipazione di Elisa Silvestrin e Federica De Denaro. Come annunciato da tempo, poi, Antonella riprenderà a far compagnia ai telespettatori del primo canale all’ora di pranzo a partire dalla metà di settembre, esattamente da lunedì 12.