“Non lo dimenticheremo”, Antonella Clerici incredula all’inizio della diretta

È sempre mezzogiorno, la conduttrice alle prese con il caldo anomalo: “Ci ricorderemo di questa giornata”

Anche oggi, mercoledì 18 maggio 2022, Antonella Clerici ha aperto la sua seguitissima trasmissione del mezzogiorno commentando il grande caldo che sta travolgendo l’Italia da qualche giorno: è infatti arrivato l’anticiclone Hannibal, a proposito del quale ha detto “Non dimenticheremo questo giorno, fa così caldo…”. Proprio sui rischi legati all’aumento improvviso delle temperature, arrivate quasi fino a livelli estivi in alcune parti d’Italia, aprendo la diretta di ieri ha dato una serie di consigli ai telespettatori, come bere molta acqua, non uscire di casa nelle ore più calde e non esporsi al sole di colpo ma farlo gradualmente. “Oggi caldo, caldo caldo, perciò pensiamo subito alle vacanze” sono state le parole che ha pronunciato entrando in studio, sulle note della famosa canzone ‘Stessa spiaggia, stesso mare’.

“La rinuncia non ci appartiene”, la battuta della conduttrice oggi a E’ sempre mezzogiorno

“Con il caldo si pensa alle vacanze, con le vacanze si pensa al mare, con il mare alla prova costume, la prova costume porta a fare la dieta e la dieta costringe alla rinuncia… ma la rinuncia non fa per noi” ha poi ironizzato Antonella Clerici, scherzando per l’inquadratura fatta dalla regia alla nutrizionista Evelina Flachi, presente in studio, apparsa nello schermo proprio nel momento in cui lei ha pronunciato la parola “rinuncia”. A tal proposito ha detto ridendo: “La rinuncia fa rima con Evelina Flachi”. Per il terzo giorno, quindi, Antonella ha aperto il programma commentando il grande caldo, dopo aver lanciato l’allarme, diciamo così, nella puntata andata in onda ieri, nel corso della quale ha anche esultato per i grandi ascolti ottenuti lunedì.

Anche ieri ottimi ascolti per la trasmissione del mezzogiorno condotta da Antonella Clerici

Dopo il record di share di lunedì, con una media che ha raggiunto quota 17.42%, anche ieri E’ sempre mezzogiorno è andato benissimo in termini di ascolti: con 1milione 680mila telespettatori, la media di share è stata del 17.39%, quindi solo 0.3 punti in meno rispetto alla puntata precedente. Insomma, un successo che si conferma fino alle ultime puntate di questa edizione.