“Infarto fulminante”, Antonella Clerici l’ha saputo al telefono in diretta

E’ sempre mezzogiorno, notizia choc al telefono: “La mia cagnolina è morta d’infarto”

Non si aspettava Antonella Clerici di ricevere una notizia del genere da una spettatrice che nella puntata di oggi, martedì 24 maggio 2022, ha telefonato per giocare in diretta al gioco del ciliegio: “Antonella, ti devo dare una brutta notizia” ha premesso la signora in questione, che ha telefonato da Roma. Sentendo ciò, la conduttrice ha immediatamente cambiato espressione, non avendo idea di cosa la telespettatrice stesse per dirle. “Oh” ha quindi esclamato, visibilmente spaventata. “La mia cagnolina è morta” ha aggiunto subito dopo la signora al telefono.

“Ha avuto un infarto fulminante”, Antonella Clerici lasciata senza parole dalla telespettatrice

“E’ successo il 17 febbraio scorso” ha specificato successivamente la telespettatrice di E’ sempre mezzogiorno, precisando anche: “Ha avuto un infarto fulminante”.

Guarda, sono davvero disperata

ha detto inoltre, interrotta da Antonella che si è detta ovviamente molto dispiaciuta per l’accaduto, essendo una grande amante degli animali, come la signora stessa ha ricordato durante la telefonata. La conduttrice ha poi detto alla signora Paola, è questo il suo nome: “So bene quanto stai soffrendo credimi, ci sono passata con il mio Oliver che era un compagno di vita per me”.

Come consiglio posso dirti di andare in un canile e adottare un altro cane, magari non subito…

“Me lo stanno dicendo in tanti […] La mia cagna era bellissima, aveva undici anni. Se ne è andata in pochi minuti, almeno non ha sofferto. Dopo la morte l’abbiamo fatta cremare” ha rivelato infine Paola.

Antonella Clerici e le confidenze delle sue spettatrici: dalla cagnolina morta all’ospitata di una famiglia ucraina

Non solo la signora romana che ha perso il cane: a E’ sempre mezzogiorno oggi ha telefonato per giocare anche una donna che ha rivelato di aver scelto di ospitare in casa sua una signora ucraina con una bambina di nome Svetlana, con la quale Antonella si è complimentata dicendole “Sei bravissima se hai fatto questa scelta”. Insomma, una puntata ricca di colpi di scena decisamente inaspettati, dimostrazione dell’affetto che il pubblico da casa prova nei confronti del programma e di Antonella stessa, che ha sempre ha saputo creare un clima familiare con i suoi fedeli telespettatori, non a caso gli ascolti sono sempre dalla sua parte e proprio ieri la trasmissione ha registrato il record stagionale di share, motivo per il quale la diretta di oggi è iniziata con i ringraziamenti al pubblico.