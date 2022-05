“Ce l’abbiamo fatta!”, Antonella Clerici al settimo cielo a È sempre mezzogiorno

Record stagionale d’ascolti per È sempre mezzogiorno: superato il 18% di share con la puntata di ieri

Ha aperto la diretta di oggi facendo letteralmente i salti di gioia Antonella Clerici visti gli ascolti che la sua trasmissione ha ottenuto ieri. “Non lo faccio quasi mai perchè non mi piace incensare, ma è giusto dare al mezzogiorno quel che è del mezzogiorno” ha premesso entrando in studio subito dopo la fine della sigla.

Due anni fa registrare il 18% di share sarebbe stato impensabile, ora invece ce l’abbiamo fatta

ha poi aggiunto, continuando, tra gli applausi dei presenti in studio: “Grazie a tutti e un grazie, sopra ogni cosa, a Stefano Coletta (direttore di Rai1, ndr.) perchè ha creduto in questo progetto”.

Antonella Clerici e il record d’ascolti di ieri: “Merito non solo mio ma di tutta la squadra”

“Sono particolarmente felice non tanto per me, perchè i conduttori vanno e vengono, ma per tutto il gruppo di lavoro perchè siamo una grande squadra” ha affermato inoltre, concludendo, sempre tra gli applausi in studio: “Ci tenevo a dirvi questo oggi perchè centrare un obiettivo così importante è veramente una bella soddisfazione”.

A seguire il programma ieri (iniziato con il ricordo di una tragedia…) sono stati esattamente 1milione 756mila telespettatori con il 18.14% di share: record stagionale, quindi, dopo il 18% sfiorato la settimana scorsa. Un successo che arriva a pochi giorni dalla conclusione di questa edizione, la cui ultima puntata, come abbiamo scritto diverse altre volte, andrà in onda venerdì della settimana prossima, 3 giugno.

E’ sempre mezzogiorno, la battuta della conduttrice: “Per i genitori quando finisce la scuola è peggio!”

Prima di dare il via ufficiale alla diretta di oggi con la presentazione delle ricette, i giochi telefonici e tutto il resto, Antonella Clerici ha fatto una battuta dicendo: “Pensavo alle mamme e ai papà… la scuola sta per finire, niente più orari, ma con i figli a casa è peggio eh, perchè vogliono uscire, chiedono di poter rientrare a mezzanotte ecc.”. Sorridendo, ha poi concluso dicendo che fare il genitore è veramente un gran lavoro, non nascondendo: “Lo so perchè lo vivo in prima persona” (ricordiamo che la sua Maelle si affaccia all’adolescenza).