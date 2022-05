“Ci ha lasciati”, Antonella Clerici ha fatto un doloroso annuncio in tv

E’ sempre mezzogiorno: l’addio della conduttrice alla Nonna Pina delle tagliatelle, morta oggi

Addio a Nonna Pina e alle sue tagliatelle: è morta la signora Giuseppina Villani, suocera dell’autore del famoso brano ‘Le tagliatelle di nonna Pina’. L’annuncio della scomparsa della donna lo ha dato Antonella Clerici all’inizio della puntata di E’ sempre mezzogiorno di oggi, raggiungendo il centro dello studio proprio sulle note della canzone, appena è finita la sigla. “Voglio ricordare e dire addio a Nonna Pina, ossia Giuseppina Villani” ha asserito, ricordando: “E’ stata lei ad ispirare l’autore della canzone delle tagliatelle, suo genero”.

Antonella Clerici e il successo delle tagliatalle di Nonna Pina: “L’ho ascoltata in radio e…”

“Questa canzone ha vinto lo Zecchino d’oro nel 2003 avendo uno straordinario successo. L’ho ascoltata in radio e l’ho voluta trasmettere a La prova del cuoco” ha ricordato la conduttrice sempre nei primi minuti della diretta di oggi di E’ sempre mezzogiorno, con il brano in sottofondo. “Più tardi trasmetteremo la strofa del ragù eh” ha promesso subito dopo, dando il via ufficiale alla trasmissione con lo svelamento del primo indizio del gioco telefonico, in un appuntamento al quale Lorenzo Biagiarelli si è assentato ed ha preso parte, come ieri, tramite collegamento, avendo avuto un contatto con una persona risultata positiva al Covid.

Chi era la vera Nonna Pina delle tagliatelle: aveva 86 anni e viveva in provincia di Bologna

Giuseppina Villani, è questo come suddetto il vero nome della famosa Nonna Pina, si è spenta all’età di 86 anni. Viveva in provincia di Bologna, esattamente a Baricella, ed era la suocera di Gian Marco Gualandi, autore del famosissimo brano vincitore dello Zecchino d’oro. La foto della donna è disponibile sul Resto del Carlino. La canzone, lo ricordiamo, come sottolineato da Antonella stessa, ha vinto lo Zecchino nel lontano 2003 ed è stata interpreta da Ottavia Dorrucci. Quell’anno la kermesse canora per bambini è stata presentata dall’indimenticabile Cino Tortorella affiancato da Heather Parisi e Francesco Salvi. Grazie alla popolarità avuta tramite le trasmissioni quotidiane a La prova del cuoco, è diventata forse la canzone più famosa in oltre sessant’anni di Zecchino d’oro, dopo la celebre 44 gatti ovviamente.