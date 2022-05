Antonella Clerici, cos’è successo ieri sera? Sospiro di sollievo: “Grazie”

La conduttrice emozionata in diretta: il ringraziamento alla Roma dopo il trionfo

La Roma allenata da Josè Morinho ieri sera ha vinto la Conference League battendo in finale gli olandesi del Feyenoord. Decisivo il gol di Nicolò Zaniolo, visto in alcune occasioni anche sul piccolo schermo. Il gran trionfo dei capitolini ha fatto eco fino alle orecchie della sempre ben informata Antonella Clerici, che ha aperto la puntata odierna della sua trasmissione E’ sempre mezzogiorno esaltando la super vittoria della Roma. Nei minuti iniziali infatti la conduttrice ha voluto dedicare un pensiero alla squadra della capitale, rientrata in gloria nella notte dopo la finale disputata ieri sera in Albania. La presentatrice è una nota tifosa interista, ma la puntata di oggi si è aperta sulle note dell’inno giallorosso cantato dal grande Antonello Venditti.

Noi siamo molto felici, la Roma ha vinto a Tirana e devo iniziare dicendo grazie

la gioia della presentatrice in diretta su Rai Uno.

La rabbia di Antonella Clerici sul noto fatto di cronaca: “Un folle ha sparato”

E’ sempre mezzogiorno non è una trasmissione come tutte le altre. Dopo aver ridato vita in tv (e ascolti) alla fascia a cavallo tra la fine della mattina e l’inizio del pomeriggio, Antonella Clerici ha trasformato il suo format su Rai Uno in un lanciatore di messaggi importanti. Le riflessioni della Clerici, spesso e volentieri ad inizio puntata, infatti sono sempre uno dei motivi di intrattenimento per i telespettatori, che oltre alle varie ricette e ai consigli alimentari ascoltano sempre volentieri i pensieri della presentatrice di Legnano. Ieri non ha ovviamente dimenticato la triste vicenda di cronaca americana: “Un folle è entrato in una scuola e ha sparato”.

Antonella Clerici prepara le ferie: previsto il ritorno nella prossima stagione

La conduttrice, che nei giorni scorsi ha scosso i telespettatori in diretta a E’ sempre mezzogiorno con una notizia ricevuta, è pronta a spostarsi sotto l’ombrellone. Con l’arrivo dell’estate infatti Antonella Clerici, così come i suoi colleghi, porterà in ferie il suo programma di Rai Uno per poi dare appuntamento al pubblico al prossimo settembre, mese di ripartenza della stagione televisiva. I buoni ascolti raccolti ovviamente non hanno portato alcun dubbio nella mente dei vertici della tv di stato, che hanno confermato il ritorno del format.