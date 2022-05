Antonella Clerici è tornata in onda ma non sta benissimo: “Mi riprenderò…”

E’ sempre mezzogiorno: la conduttrice è tornata dopo l’assenza di ieri per il malessere che l’ha colpita

Ha fatto di nuovo compagnia ai suoi affezionati telespettatori Antonella Clerici oggi, mercoledì 11 maggio, dopo l’assenza di ieri per problemi di salute con i quali ha dovuto fare i conti durante la notte. “Ieri abbiamo trasmesso un montaggio di repliche di ricette dolci, io non sono stata bene” ha spiegato oggi la conduttrice ai telespettatori entrando in studio sulle note di ‘Mi sento bene’, famoso brano portato a Sanremo da Arisa qualche anno fa. “Non ho preso il Covid” ha poi chiarito, continuando: “Credo di aver preso l’influenza che ultimamente è venuta un po’ a tutti”.

“Non sono in forma”, le parole della conduttrice di E’ sempre mezzogiorno all’inizio della diretta

E’ tornata ma non sta ancora benissimo Antonella Clerici: prima di dare il via ufficiale alla puntata non ha nascosto, infatti, di non essere in perfetta forma, promettendo però “Mi riprenderò entro qualche giorno”, ironizzando poi “Mi rivedrete presto anche cantare e ballare, farò di tutto”. Non solo lei: oggi nel programma del mezzogiorno di Rai1 è tornato anche Lorenzo Biagiarelli, assente per circa una settimana perchè in isolamento domiciliare. “Siamo stati ammalati entrambi, oggi eccoci di nuovo tutti e due qui” sono state le parole dette da Antonella quando ha presentato, appunto, il suo compagno di viaggio, che è quindi tornato anche a prendere parte in carne ed ossa all’anteprima assieme ad Alfio Bottaro.

Gli ascolti della puntata di E’ sempre mezzogiorno di ieri trasmessa in replica

Nonostante la mancata diretta, la trasmissione condotta da Antonella Clerici ieri ha registrato buoni risultati in termini di ascolti: a seguire il mix di repliche di spezzoni degli appuntamenti dei mesi precedenti sono stati infatti oltre 1milione 600mila telespettatori con più di 16 punti e mezzo di share. Nello specifico, la media di telespettatori è stata di 1milione 621mila e lo share del 16.51%. Tutto è bene quel che finisce bene, quindi: Antonella per fortuna non ha avuto nulla di grave, come raccontato da lei stessa in un video pubblicato su instagram dopo la diretta saltata ieri, ed entro qualche giorno tornerà in forma come sempre, facendo poi un ultimo sforzo per le settimane conclusive di questa edizione del programma che, lo ricordiamo, dall’inizio di giugno andrà in ferie, come da tradizione, per tutta l’estate, ma tornerà puntualissimo a metà settempre con la sua terza stagione.