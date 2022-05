È sempre mezzogiorno in replica: perchè è saltata la diretta della puntata?

Perchè oggi il programma condotto da Antonella Clerici è andato in onda in replica?

Puntata anomala quella di E’ sempre mezzogiorno di oggi, martedì 10 maggio 2022: al posto della tradizionale diretta, la trasmissione è infatti andata in onda con spezzoni in replica tratti dalle puntate dei mesi scorsi. Non abbiamo idea del motivo, almeno per ora. La conduttrice ha aperto normalmente il programma e, finita la sigla, ha raggiunto il centro dello studio dicendo: “Quella di oggi è una puntata speciale, dolcissima direi, essendo tutta dedicata ai dolci”. E’ quindi partito un filmato relativo alla preparazione di un dolce da parte di Francesca Marsetti e Antonella è apparsa con un vestito diverso da quello di pochi secondi prima. Stessa cosa alcuni minuti dopo: nuovo cuoco, altro vestito della Clerici, trattandosi appunto di un mix di repliche dei precedenti appuntamenti del programma. Ma perchè?

È sempre mezzogiorno non è andato in onda, tutto tace (per ora) sui social: cos’è successo?

Circa mezz’ora prima dell’inizio della puntata Antonella Clerici (che ieri ha fatto una riflessione toccante) ha condiviso una storia su instagram nella quale, pubblicando una foto dello studio, ha scritto: “Chiacchiere, ricette e buon umore”, dando appuntamento ai telespettatori per le 11.55. Qualcosa, evidentemente, deve essere andato storto solo pochi minuti prima dell’inizio della diretta dato che anche ieri, sul finire della trasmissione, ha usato instagram per dare appuntamento ai telespettatori per oggi. Perchè il programma è andato in onda con le repliche? Sicuramente nelle prossime ore sapremo la ragione.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO…