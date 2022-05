Antonella Elia, stoccata a Signorini: “Barbara d’Urso non mi abbandonerebbe”

L’opinionista delusa dalle parole del noto conduttore: “E’ stato un momento doloroso”

Antonella Elia dopo la finalissima de La Pupa e il Secchione Show in cui ha avuto il ruolo di opinionista ha concesso un’intervista a FqMagazine, e tra le tante dichiarazioni fatte ha rotto il silenzio su Alfonso Signorini, non nascondendo la sua delusione per una presa di posizione passata del conduttore quando lei ebbe una lite abbastanza accesa con Samantha De Grenet: “E’ stato un momento doloroso, non mi sono sentita difesa e ne ho sofferto molto. Io mi faccio in quattro per essere all’altezza e in quel momento non ho accettato le sue parole. Resta il fatto che gli voglio molto bene”. A ferire la showgirl furono queste parole pronunciate dal noto giornalista su di lei: “Ho sbagliato e mi sono vergognato di non averla interrotta”.



GF Vip, la showgirl non se lo aspettava: “E’ stato un fallimento non essere riconfermata”

A seguito della conclusione del programma condotto da Barbara d’Urso su Italia Uno, l’opinionista è stata intervistata da FqMagazine. Antonella Elia alla domanda se le è dispiaciuto non essere riconfermata opinionista del GF Vip ha risposto: “Sono stati gentili, mi hanno detto preferiamo cambiare. Ma per me è stato un fallimento, non mi sono sentita apprezzata”. La 58enne invece quando le hanno chiesto se le sono piaciute Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste, ha detto: “Hanno fatto ciò che era nelle loro corde, ognuno si gioca le sue carte. Nessuno di noi è insostituibile”. Poi la fidanzata di Pietro Delle Piane ha fatto capire di aver lanciato una stoccata al conduttore del reality show più seguito dagli italiani, visto che riferendosi alla presentatrice di Pomeriggio 5 ha dichiarato: “Mi sento a mio agio con lei, mi piace come donna e essere umano. Non mi abbandonerebbe anche se uscissi fuori dal seminato, troverebbe comunque il modo di aiutarmi”. L’opinionista si è espressa ovviamente anche su un rimprovero che la presentatrice le ha fatto di recente per aver detto di provare odio per Flavia Vento: “Io lo dico lo stesso, anche se mi sgrida”.

Antonella Elia non cambia idea su Flavia Vento: “Ecco perchè mi fa pena”

L’opinionista inoltre ha detto per quale motivo secondo lei la nota conduttrice partenopea è un personaggio così diviso: “Perchè suscita grandi sentimenti, esce dai canoni e questo crea grande amore o fastidio. Per me è un pregio essere divisi, non un limite”. Durante l’intervista la 58enne dopo aver elogiato Maria De Filippi per averle trasmesso il suo valore artistico e imprenditoriale ha aggiunto: “Se lavorassi ancora con lei sarei in una botte di ferro. Mi piacerebbe risentirla, solo che non ho il suo numero”. La showgirl poi ha rincarato la dose su Flavia Vento, che intanto è stata demolita anche da Guenda Goria: “Mi fa un po’ pena perchè ormai è la parodia di sè stessa. Sono stata sgridata perchè le ho detto che la odio, mi riferivo al personaggio che incarna, non a lei che nemmeno conosco”.