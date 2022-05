Flavia Vento demolita da Guenda Goria: “Non ha nessun talento. Ridicola!”

L’ex gieffina lancia una frecciata a una pupa: “Non so come la chiamano come concorrente”

Mentre su Italia Uno andava in onda l’ultima puntata del programma che vede al timone Barbara d’Urso, la fidanzata di un concorrente ha concesso un’intervista al format condotto da Andrea Dianetti e Dayane Mello sulla piattaforma Mediaset Infinity. Guenda Goria quando l’hanno invitata a dire la sua su Flavia Vento, l’ha demolita con queste parole:

“Credo che talento purtroppo non ne abbia, proprio il nulla, mi diverte molto come lei riesca a creare dello show sul nulla, a me fa tanto ridere. Il fatto che partecipi a tutti i reality per abbandonarli così presto devo dire alla fine è una cosa quasi ridicola, perchè in fondo credo che la produzione la prenda per avere una concorrente, non so come la chiamano per avere una concorrente che abbandona, ormai si sa che abbandona”.

La figlia di Amedeo Goria riferendosi all’esperienza che la pupa ha condiviso con lei al GF Vip, inoltre ha sottolineato: “Da noi è andata via al secondo giorno”.



Mirko Gancitano, la fidanzata ammette: “A un certo punto ho avuto un po’ di gelosia”

Tra gli ospiti del programma Pupa Party c’è stata anche Guenda Goria, che inizialmente ha rotto il silenzio sul suo fidanzato Mirko Gancitano non nascondendo di non essere stata tranquilla:

“Finalmente lo potrò vedere, devo dire la verità è stata tosta stare tanto tempo senza di lui, ho avuto dei momenti un po’ di confusione. A un certo punto ho avuto anche un po’ di gelosia, nell’ultimo periodo ho iniziato ad avere un po’ di sesto senso, che magari c’era qualche pupa che lo stava insidiando, quindi ho avuto un po’ di insicurezza”.

L’ex gieffina poi ha elogiato la sua dolce metà: “Sono molto orgogliosa, ero sicura che avrebbe fatto una bella figura, è riuscito a portare avanti i suoi valori, però mantenendo anche lo spirito di gioco, l’ho visto ballare, cantare, io non lo conoscevo questo aspetto di lui”.

Guenda Goria sulla situazione sentimentale del padre: “Credo sia in bilico”

L’ex gieffina quando Dayane Mello le ha chiesto cosa pensa della situazione sentimentale di suo padre, ha confessato: “Non l’ho capita bene al momento, credo sia in bilico, non so bene quale sia la sua compagna, sicuramente il fatto di avere tanta pubblicità secondo me non aiuta, mi piacerebbe una donna che non appartiene al mondo dello spettacolo, poi non sai quanta è la voglia di visibilità oppure l’affetto vero. Mio padre è un uomo buono, chi lo conosce lo apprezza. Spero in una persona che gli voglia bene”. A proposito di ciò, la fidanzata di Mirko Gancitano ha fatto sapere che le è capitato di incrociare Vera Miales: “Di fare quattro chiacchiere con lei, vediamo se insomma non si possa instaurare un rapporto più carino anche con lei”.