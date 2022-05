Arisa e Vito Coppola: amore al capolinea? Prima crisi per la coppia

Arisa in crisi con il compagno: spunta l’indiscrezione sulla coppia nata a Ballando

È sbocciato sul palco di Ballando con le stelle l’amore tra la cantante lucana e Vito Coppola. Nella scorsa edizione del talent del sabato sera di Rai1 infatti i due erano una coppia artistica e la cantante non ha mai nascosto di avere un debole per il suo insegnante di ballo, tanto che già all’epoca si parlava di una certa gelosia di lei. A frenarla era stata inizialmente la differenza d’età, ma con il tempo i dubbi sono stati messi da parte per lasciare spazio al sentimento e alla passione. Ufficializzata la loro relazione, con tanto di ospitata di coppia da Mara Venier a Domenica In, per i due protagonisti dello show di Rai1 sembrava essere vicina anche la convivenza, ora però sarebbe arrivata la prima crisi. Sulle pagine del settimanale Oggi si legge infatti:

“Fra i due, fino a poco tempo fa inseparabili, c’è un po’ di tensione”.

Vito Coppola in pausa di riflessione con la compagna: prime tensioni tra i due

A svelare che tra Arisa, che ha parlato di un problema anche a inizio aprile, e il compagno sarebbe in corso la prima crisi di coppia è stato Alberto Dandolo che è entrato ancora più nello specifico nella sua rubrica “Forse non tutti sanno che” sul settimanale su citato, dichiarando:

“I due si sono concessi una pausa di riflessione”.

Al momento la cantante e il ballerino sarebbero separati. Lei infatti è fissa a Milano da un po’ di tempo, mentre il maestro di danza vive a Roma. Il tempo fornirà alla coppia le risposte che cerca? Intanto i fans sperano in una reunion dei due protagonisti di Rai1 che lo scorso inverno hanno trionfato nello show di Milly Carlucci, facendo sognare il pubblico della prima rete.

“Nuvole passeggere”, la rivelazione di Alberto Dandolo sulla crisi della nota coppia

“Si tratta di nuvole passeggere, assicurano le persone vicine alla cantante lucana”.

Questa la rivelazione di Alberto Dandolo su Arisa e Vito Coppola che, stando alle indiscrezioni lanciate, potrebbero presto rimettere insieme i pezzi del loro rapporto e tornare ad essere una coppia. Nelle scorse settimane infatti si era parlato di una convivenza tra i due, che al momento è in stand by. Per quanto riguarda le cause della crisi invece il noto giornalista non si è sbilanciato, lasciando aperte tutte le ipotesi. Tornerà il sereno per la cantante e il ballerino? Al tempo le risposte.