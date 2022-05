Ascolti, finito male Big Show: Papi affondato dal film su Manuel Bortuzzo

Enrico Papi, non sono migliorati gli ascolti con l’ultima puntata di Big Show

Si è chiusa ieri sera l’edizione 2022 del programma condotto da Enrico Papi su Canale5, decisamente bistrattato, essendo stato trasmesso prima il venerdì, poi il giovedì e, solo per l’ultima puntata, la domenica. E gli ascolti non sono andati bene in nessuna delle tre collocazioni. Dopo i flop dei primi quattro appuntamenti, è andata molto male anche la quinta ed ultima puntata, che ieri sera è stata seguita da una media di 1milione 300mila telespettatori, vale a dire neanche la metà del pubblico che ha incollato al teleschermo il diretto competitor, ossia il film in prima visione su Manuel Bortuzzo, trasmesso da Rai1. Nel secondo paragrafo riportiamo al dettaglio i dati d’ascolto della prima serata di ieri.

Gli ascolti di ieri sera, domenica 8 maggio: il confronto tra i programmi delle reti ammiraglie

Nello specifico, a trascorrere la domenica sera con l’ultimo appuntamento di Big Show (prima del quale il conduttore non è stato risparmiato da una critica) sono stati 1milione 376mila telespettatori, con uno share che non è andato oltre l’8.25%, come leggiamo su TvBlog, puntualissimo ogni mattina nella pubblicazione dei dati auditel relativi a tutte le trasmissioni andate in onda il giorno prima. Per il film di Rai1 i telespettatori sono stati invece oltre 3milioni e mezzo e lo share è volato a quasi il 19%. Per la precisione, a scegliere la pellicola su Manuel Bortuzzo sono stati 3milioni 509mila spettatori con uno share del 18.49%.

Quale sarà il futuro del programma condotto da Enrico Papi?

Non si sa se ci sarà un’altra edizione di Big Show su Canale5. La media di ascolti di quest’anno è stata, come indica la pagina wikipedia del programma, del 10.8%: poco, per la rete ammiraglia Mediaset. Quella che si è conclusa ieri sera è stata la terza stagione della trasmissione: ricordiamo che le prime due sono andate in onda su Italia1 con la conduzione di Andrea Pucci. La media d’ascolti della prima e della seconda edizione è stata tra il 7 e l’8% di share, inferiore a quella della terza ma relativa ad una rete minore, appunto Italia1, quindi il paragone tra le due differenti gestioni del programma non può essere fatto.