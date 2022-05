Ascolti: L’isola dei famosi cresce, Made in Sud perde colpi senza Clementino

Sospiro di sollievo per Ilary Blasi: L’isola dei famosi in crescita rispetto alle puntate precedenti

E’ arrivato il responso dei dati auditel dei programmi andati in onda ieri sera, lunedì 2 maggio 2022, con L’isola dei famosi che ha tenuto banco su Canale5 superando quota 2milioni e mezzo di telespettatori, cosa che non era successa nelle ultime puntate. Nello specifico, come scopriamo dai dati d’ascolto pubblicati poco fa da TvBlog, a seguire il reality di Canale5 sono stati esattamente una media di 2milioni 550mila telespettatori con uno share del 19.03%. Un buon risultato quello della rete ammiraglia Mediaset, che però non è bastato a vincere la serata poiché la ledership è andata, come nei lunedì precedenti, alla fiction Nero a metà 3, in onda su Rai1, ieri seguita da 4milioni 401mila telespettatori con uno share del 25.1%.

Gli ascolti ottenuti ieri sera da Made in Sud senza Clementino

Vediamo, ora, i dati auditel registrati da Made in Sud, che ieri sera ha visto eccezionalmente Lorella Boccia affiancata da Maurizio Casagrande, vista l’assenza di Clementino a causa della sua positività al Covid. Leggero calo per lo show di Rai2, che nelle prime due puntate è rimasto sempre sopra quota 1milione di telespettatori: l’appuntamento di ieri è stato visto invece da 945mila spettatori con il 5.62% di share.

I dati auditel dei programmi andati in onda ieri sera sulle altre reti

Infine, diamo un rapido sguardo agli ascolti tv del 2 maggio dei programmi trasmessi su tutte le altre reti. Per Report sul terzo canale della Rai i telespettatori sono stati 1milione 528mila e lo share del 7.53%, mentre Quarta Repubblica su Rete4 ha ottenuto 1milione 4mila telespettatori, share del 6.46%; il film Bloodshot andato in onda su Italia1 ha registrato una media di 1milione 326mila telespettatori con il 6.63%, mentre su La7 la serie Servant of the people, con protagonista Zelensky, Presidente dell’Ucraina, ha registrato 317mila telespettatori, share dell’1.54%.

Dunque, come già sottolineato, il programma più seguito della serata è risultato essere la fiction di Rai1 con protagonista Claudio Amendola, al secondo posto troviamo ancora una volta il reality di Canale5 condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Nicola Savino e Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionisti e, subito dopo, Made in Sud.